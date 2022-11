Belén Esteban acusa a Marta López de filtrar el vídeo de la pillada de Jorge Pérez y Alba Carrillo

La cena de Navidad de Unicorn está dando para un culebrón en toda regla. Las imágenes que se filtraron del evento de la productora en las que se ve el tonteo de Jorge Pérez y Alba Carrillo han sido la comidilla en todos los programas de Telecinco.

Empezamos el fin de semana en Fiesta donde los dos protagonistas dieron su versión. Reconocieron que habían metido la pata, pero que solo eran amigos a los que se les fue de la mano el tonteo. El ex guardia civil asumió toda responsabilidad y dejó claro que es algo que tiene que arreglar con su mujer y que lamenta que ahora haya tanta gente con ganas de subirse al carro.

En Ya es mediodía anunciaba que su matrimonio va a continuar, aunque tiene mucho trabajo por delante para volver a ganarse la confianza de su mujer.

Ya por la tarde, la semana comenzaba con la investigación de Sálvame sobre quién podría haber filtrado las imágenes. Al final, era una cena de empresa y tenía que ser algún compañero.

Las sospechas de Belén Esteban

Belén Esteban lo dejó claro, aseguró que le habían llegado informaciones de que la que estaba detrás de hacer públicas las imágenes era Marta López.

La colaboradora llegó a la fiesta con Alba Carrillo y luego la alojó en su casa una vez acabada la fiesta. Admitió que ella grabó varios selfies de los que ellos fueron partícipes, “pero no grabo ninguna imagen por detrás”.

Y no dudó en lanzar un órdago: “Si alguien me demuestra que yo he filtrado alguna imagen, le doy lo que quieras, cien mil euros, cincuenta mil, lo que quieras. No lo tengo, pero si hace falta trabajo veinte mil años”.

En el salseo Jorge-Alba Carrillo, me la pelan los dos, carnaza de telebasura, todo mi respeto para Alicia:

“El amor no se alimenta de demostraciones, no ponerlo en duda, es la mayor demostración” #yoveosalvame — Belen B4🤍💙 (@REINAPOKKER) November 28, 2022 El que está casado y con hijos es Jorge alba Carrillo sin compromiso alguno

#ar28n — SV 2023 ✈️😜🇷🇺🇪🇦🇺🇦 (@ArroyoPp91) November 28, 2022 Puahggggg ya me canse del rollo JORGE , ALBA , INFIEL ... ETC que cada cual haga con su vida lo que les de la gana, ¿ quien es nadie para opinar de la vida de otros ? A cigarreras ya .. hombre — 💜💜•°☆SOY FUCSIA °•☆💜💜 (@fucsia_soy) November 27, 2022 Para la salita López Ibor.

Pensáis que este rollito Jorge-Alba es anterior a la celebración nocturna??. 🥂🥂🍾 — 💊Vanesa 🌍 🇮🇹💙ONE1️⃣1️⃣🖤 (@VanesaMorenoCas) November 28, 2022 #APOYOROCIO28N

Para tener un lío, se necesitan dos, pero infiel es quien tiene el compromiso. Del affaire Jorge/Alba lo más 😳 es darme cuenta que trabajar en televisión es como bucear en una piscina con pirañas. Todos los "COMPAÑEROS" grabando y dando el vídeo a la productora. — 💫Aimer (@Aimer92286182) November 28, 2022 Un reality JORGE ALBA? A ver si solo es una amistad. — Frodis 81,6% 👮‍♂️💪🏼 (@comentarista77) November 27, 2022 Una lleva tiempo intentando seducir a un hombre casado y lo hemos visto en TV y redes y el hombre casado se ha dejado seducir. Aquí la única víctima es la mujer de Jorge. Alba estará encantada de haber conseguido lo que perseguía y Jorje ahora se arrepiente de lo que hizo. — Ana María (@asturcona5) November 26, 2022 Salseo Jorge-Alba:Tener una vida plena y digna y trabajar en los infiernos es difícil no acabar quemándote y no meter la pata, no se puede jugar con fuego y menos quemar a tu familia #FiestaT5 — Belen B4🤍💙 (@REINAPOKKER) November 26, 2022

Laura Fa le aclaró que no es una idea del programa, que las redes sociales se han llenado de encuestas preguntando si los usuarios pensaban que ella era la que estaba detrás de esta filtración.

Belén Esteban, además, no está muy de acuerdo con algunas actitudes que ha tomado la pareja protagonista. “Yo me creo que haya sido una equivocación, no voy a decir lo contrario, pero yo lo que le quiero decir a Jorge es que me parece feo, Jorge, que quieras culpar a gente que se quiera subir al carro cuando una persona conocida, por suerte o por desgracia, sabemos lo que hay”, le enviaba como mensaje.

“De verdad que me creo que lo tuyo y Alba ha sido una equivocación, pero creo que ir en contra de gente que se quiera subir al carro o de que en Sálvame estemos hablando de este tema… lo que no voy a permitir es que nos hagáis culpables de que ahora hablemos de este tema”, añadía.

Pues seguirá habiendo más culpables porque tiene pinta de que este culebrón va a dar mucho de sí. Si es que hay que tener mucho cuidado con las cenas de Navidad.