Omar Montes alquila una prisión para un videoclip y confiesa cómo es grabar con presos

Omar Montes acaba de lanzar su nuevo disco, Quejíos de un Maleante y ha ido a El Hormiguero a presentarlo. Momento que ha aprovechado para desvelar algunos detalles de la producción, como por ejemplo cómo grabó uno de los vídeos en una prisión de Miami.

Patio de la Cárcel es la canción que ha llamado mucho la atención de Pablo Motos, quien no ha podido evitar preguntarle al artista la razón de grabar en este lugar. "Le pregunté al director de un centro penitenciario de Miami cuánto costaba alquilar la cárcel", le respondió simulando que hablaba inglés.

El intérprete ha reconocido que consiguió que le dejaran entrar pagando todo lo que tenía en aquel momento: "Saqué todo el dinero que llevaba en la riñonera, le di un fajo de billetes, le dije "you are my friend" y a grabar", explicaba entre risas.

Motos quiso saber lo qué había pagado por grabar en la prisión, a lo que Omar no ha tardó en contestar: "Te digo la verdad, pero a ver si me van a meter preso", bromeó antes de desvelar la cantidad.

"Llevaba 130.000 o 140.000 dólares. Lo estuve contando y él también lo contó, una pérdida de tiempo la verdad". Además, reconoció en tono cómico que "ha sido el videoclip más caro" y que le "estafaron", dejándo al público con la boca abierta al descubrir lo que había logrado.

También ha compartido alguna curiosidad del rodaje, especialmente cuando grabó con los presos de fondo mientras él cantaba su tema: "Me miraban un poco tensos, pero me los presentaron y les dijeron que era buena gente. Me respetaron", concluyó sobre esta experiencia profesional que ha vivido.