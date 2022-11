Ada Colau habla con Malbert del perreo de Anitta en LOS40 Music Awards y recuerda con quién ha perreado ella

Querido Hater es el podcast en el que Malbert habla con diferentes personalidades de todos los ámbitos de la popularidad. En su última entrega ha recibido a la primera alcaldesa que se atreve a contestar sus preguntas: Ada Colau.

Han hablado de redes sociales y del odio que se genera. Algo que también ocurre mucho en la política. “Hay gente que confunde la crítica con el hate”, aseguraba la política, “el hate es el odio, es el insulto, es la amenaza, es el querer intimidar a la otra persona de alguna manera y violencia. Evidentemente el hate no me gusta, pero también he aprendido con los años a relacionarme con él”.

“En mi profesión hay quien utiliza el hate para distraerme, entonces yo por eso dejé Twitter porque dije: ‘yo quiero dedicar mis energías, mi tiempo, mi atención a las cosas que he venido a hacer’”, aseguraba Colau. “Puedo responder al hate sin problema, pero yo no hago de alcaldesa para responder al hate, hago de alcaldesa para hacer otras cosas y la verdad que estoy muy contenta de esa decisión”, añadía.

Confesiones musicales

Y claro, no podía faltar alguna referencia a su igual en la Comunidad de Madrid: Isabel Díaz Ayuso. Y al margen de sus comentarios políticos, que, obviamente no coinciden, han recordado el momentazo que vivió en LOS40 Music Awards 2022 cuando perreó con Anitta.

“Yo no voy a criticar el perreo de otras, pero yo puedo decir que yo he perreado con Samantha Hudson y fue totalmente espontáneo y deseado y nadie pagó por ello ni fue recomendado por ningún manager”, afirmó.

También han hablado de educación o la mentira tan presente en la política, pero lo que más nos ha interesado es cuando se ha mojado para dar el nombre del artista al que nunca elegiría para la programación de fiestas mayores de su ciudad.

“Nunca se me ocurriría, por ejemplo, sugerir que invitáramos a Bertín Osborne”, asegura, “yo creo que también hay que utilizar los espacios institucionales para visibilizar la diversidad”.

También ha hablado de Bad Gyal y reconoce que, “generacionalmente ella me hace sentir boomer, pero me gusta”.