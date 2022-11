Anabel Pantoja, más emocionada y sincera que nunca con su madre tras la muerte de Bernardo: “Gracias”

Anabel Pantoja vive uno de los momentos más duros de su vida. Su padre Bernardo fallecía este 25 de noviembre tras el empeoramiento de su salud, y ella no dudó en viajar hasta Sevilla para despedirse de él.

Los compañeros de la sobrina de Isabel Pantoja se han volcado con Anabel, quien hace unas horas rompía su silencio en las redes para dedicarle unas bonitas palabras a su padre. "Tu princesa te quiere y el día de mañana, si llegara un nieto, va a saber lo molón que era su abuelo Bernardo", dice nuestra protagonista. Pero eso no es todo.

Este 29 de noviembre ha sido el cumpleaños de su madre Merchi, quien le ha estado acompañando en todo momento tras conocerse la noticia del fallecimiento de su padre. Sin duda, ha sido (y es) uno de los pilares fundamentales en la vida de la influencer. Por ello, Anabel no ha dudado en sincerarse y dedicarle unas palabras de lo más emotivas en las redes. "Felicidades Mamá. Que suerte la mía de poder tenerte y verte. Gracias por todo lo que haces por mí, ahora que tengo 36 y he perdido a papá me doy cuenta de lo valioso e incondicionales sois. Te quiere tu gordita", declara la sevillana.

Numerosos compañeros y amigos de Anabel han querido unirse a la ronda de felicitaciones en las respuestas de la publicación. Chelo García Cortés, Sergi Ferre y Nacho Montes han sido algunos de los que le han echo llegar a Merchi sus mensajes positivos.

Aunque no todos opinan lo mismo. En estos tiempos tan tristes para la joven, las redes también se han llenado de críticas por su aparición en Instagram para despedirse de su padre y felicitar a su madre. Algunos, incluso, cuestionan la ausencia del agradecimiento a Junco, la viuda de Bernardo, por haber cuidado de él. No obstante, las palabras de su amiga Belén Esteban este 29 de noviembre en el programa dejaron muy claro que la relación entre Anabel y la japonesa es muy afable y que la hija de Bernardo le ha tendido la mano en todo momento.

Harta de los rumores, la propia Junco decidió entrar en directo en Sálvame ese mismo día para aclarar cómo es su vínculo con Anabel y para destapar todo lo que Isabel Pantoja le habría recriminado tras la muerte de su hermano.

Aún no hay descanso para los Pantoja.