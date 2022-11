El universo Mediaset se vuelca con Anabel Pantoja tras sus palabras en redes tras la muerte de su padre

Este fin de semana ha sido una montaña rusa de sentimientos parar Anabel Pantoja que ha tenido que despedirse de su padre, Bernardo Pantoja. La semana pasada saltaban las alarmas por su deterioro de salud y ella corrió a Sevilla para poder despedirse de él. Luego llegaron todas las polémicas que siempre acompañan a su familia.

El caso es que ella ha estado al frente de la despedida a Bernardo y ha estado rodeada de la gente que la quiere. Pasado todo el protocolo de estas despedidas, se ha sentado para compartir sus primeras palabras en redes sociales tras lo ocurrido.

“Me quedo con tu sentido del humor y lo cariñoso que eras con todo el mundo. Tu princesa te quiere y el día mañana si llegara un nieto, va a saber lo molón que era su abuelo Bernardo 😍”, empezaba diciendo.

“Agradecer a toda la gente que ha estado conmigo estos días sin soltarme la mano. Gracias tita, mamá y Antonio Abad. El resto también, que no me habéis dejado ningún momento sola”, aseguraba sobre el apoyo que ha recibido en estos momentos tan duros. Eso sí, choca que no haya mencionado a su chico, Yulen Pereira.

Rodeada de apoyos

“Ahora toca seguir y pensar en todo lo que vivimos, gracias por traerme al mundo y poder ser tu hija ❤️🩹 🙏🏼”, terminaba diciendo. Y en seguida llegaba otro buen chute de apoyo, sobre todo, del universo Mediaset al que ella pertenece.

Rosa Benito: Será tu ángel 💝

Alejandro Nieto: Mi niña te ❤️tienes que ser fuerte y para arriba 🙌👏que seguro que donde esté te protegerá!!!

Violeta Mangriñán: ❤️

Jorge Cadaval: Muchos besitos Anabel ❤️

Tania Medina: Siempre fuerte con los tuyos! Que suerte dar con personas como tú 💗

Iván González: Animo ❤️🩹

Amor Romeira: ❤️🩹💫

Tamara Gorro: ❤️❤️❤️❤️❤️

Sergi Ferre: Mucha fuerza cariñete! Has sido una hija excepcional. Ahora toca ser fuerte y tirar para adelante ❤️

Kiko Jiménez: Animo Anabel ❤️

Gema López: Mucho ánimo amiga. Que ganas de achucharte 😍

Noemí Salazar: Mucho ánimo guapa! Te mando un beso enorme. ❤️

Javi Redondo: Mucho ánimo ❤️

Alejandra Rubio: 🙏🏼🖤

Omar Suárez: ❤️

Nacho Montes: ❤️

Hugo Pérez: Mucho ánimo ❤️❤️❤️❤️

Miguel Frigenti: ❤️

Dinio García: Mucho ánimo ❤️

Y por si no fuera suficiente, también ha compartido un storie con otro mensaje dando las gracias: “No puedo dar las gracias a todos los que me habéis escrito uno por uno porque es imposible. Solo GRACIAS, soy afortunada de teneros, de que me apoyéis y, sobre todo, de que sigáis ahí diciéndome lo bueno y lo malo para seguir creciendo. Prometo volver con las pilas cargadas para empezar este año con fuerza”.