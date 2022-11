La emotiva foto de Vin Diesel junto a Paul Walker por el aniversario de su muerte

Nueve años desde que el conocido actor Paul Walker falleció en un accidente automovilístico. Podemos estar seguros de que se trata de uno de los artistas que jamas olvidará la gente, especialmente su amigo y compañero Vin Diesel, quien le ha dedicado una emotiva foto recordándo este día.

Cada año, el intérprete de Dominic Toretto le rinde un homenaje en redes sociales, para que nadie olvide lo sucedido el 30 de noviembre de 2013. En 2021, dejó un mensaje que conmovió a todos sus seguidores, pues nos hizo testidos de lo importante que había sido su compañero en su vida y los consejos que todavía guarda en mente: "Cuando terminamos de grabar ese día entraste en mi tráiler y preguntaste, ¿qué tienes en mente? Siempre supiste cuando algo estaba en mi mente. Jaja. Te dije que estaba a punto de tener un bebé y no sabía qué esperar en el hospital al que me dirigía después del trabajo. Nunca olvidaré lo que me dijiste... ", comenzaba su mensaje hace un año.

"Mira esta foto Paul, te hará sonreír. El mismo ángel para el que me ayudaste a prepararme de la manera más hermosa con tus consejos fraternales es el mismo ángel que la preciosa Meadow pidió que fuera su Dama de Honor. Cómo podría haber sabido eso en el set de 2008 de Fast... pero tal vez de alguna manera lo hiciste", escribía junto a una foto de su hija en una boda. Sin embargo, lo que más conmocionó a sus seguidores fue la última frase.

"Te extraño. Mis hijos siempre me dicen que el tío Paul está contigo papá, siempre... y sé en mi corazón que tienen razón. Te extraño Paul", concluía la descripción.

Este año ha elegido un mensaje más corto, pero con una foto que muestra el verdadero significado de la amistad que tenían en común. En la imagen aparecen los dos junto a un coche, el elemento que siempre les unió, con una sonrisa de oreja a oreja mientran Vin mira con orgullo a su amigo. "Nueve años... te quiero y te echo de menos", escribía en la descripción, mostrando la tristeza que le invade este día.