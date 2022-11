Lola Mencía (‘Supervivientes’ y ‘La isla de las tentaciones’) es trasladada en ambulancia y comparte su susto

Lola Mencía es una de esas habituales de los realities de Mediaset. Muchos la conocimos cuando fue pretendienta en Mujeres y Hombres y Viceversa. Luego pasó por La isla de las tentaciones 3 con Diego, su pareja por aquel entonces. Llegó a Supervivientes con otra pareja. Y parece que ninguna de esas relaciones llegó a cuajar.

El caso es que ahora la seguimos en mtmad y redes sociales. Y ahí es donde nos enteramos del gran susto que se ha llevado esta semana cuando estaba volviendo de un viaje.

Sus seguidores empezaron a quejarse de que no había dado los nombres de un concurso que había puesto en marcha y ella reapareció para dar explicaciones.

Hospitalizada

Ayer recibí muchos mensajes de por qué no había nada”, comentaba en un storie antes de empezar a explicar su odisea y motivo de esa ausencia. “El caso es que estuve en el hospital, en observación todo el día. Volvíamos de Galicia cuando me empecé a encontrar muy mal, no paraba de vomitar y con diarreas... al final tuvimos que acudir a un centro médico”, comentaba a sus seguidores.

“Allí me monotorizaron, me pusieron oxígeno y me estabilizaron con suero y demás inyectables vía intravenosa. Después vino una ambulancia y me trasladaron al hospital de Ponferrada (estábamos por esa zona cuando empecé a encontrarme mal)”, contó sobre el susto que se llevó.

“Total que estuve todo el día sin el móvil como el lógico, y sin fuerzas de nada. Al parecer fue una gastroenteritis aguda, pero jamás lo había pasado tan mal!!!!”, admitió.

Y no ha dudado en compartir cuáles fueron los síntomas que sufrió: “Nauseas continuas y vómitos. Al final ya no tenía nada que vomitar y echaba bilis y mocos, pero, aun así, tenía el reflejo de vomitar (tengo la garganta irritadísima). Dolor intenso en la boca del estómago. Diarrea (al final fue hemorrágica). Me sentía como borracha, no sentía mi cuerpo (se me caía la cabeza para los lados). Bostezos continuos. No sentía ni las manos ni los pies, solo sentía un hormigueo muy fuerte. También en la boca. Las manos quedaron completamente estiradas y no las podía cerrar. Mucho frío y no paraba de temblar. Vista borrosa. Estaba consciente de todo, pero me costaba hablar”.

Pero afortunadamente todo se ha quedado en un susto y al día siguiente ya compartía su mejoría. “Hoy me encuentro genial, he desayunado unas lonchitas bajo en sal y queso fresco batido desnatado junto con un sobre de limonada alcalina”, dejaba en otro storie. La última ganadora de Celebrity Game Over vuelve a ser la misma.

Si es que ya lo dicen los programas informativos, entre gastroenteritis, covid, gripes, bronquiolitis y demás dolencias, las urgencias están saturadas en estos días. Esperemos que todas se solucionen tan rápido como la de Lola.