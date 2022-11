Risto Mejide, tajante tras los rumores de haber rehecho su vida: “Dejadme en paz”

Desde que el pasado 25 de septiembre, Risto Mejide y Laura Escanes anunciaron su separación, no han dejado de ocupar los titulares dentro de la prensa del corazón. La expareja comunicaba que, tras siete años juntos y una hija en común, su historia de amor había llegado a su fin. Una noticia que pillaba de sorpresa a todos.

Tras dar la noticia en sus respectivos perfiles de redes, donde ambos se deseaban lo mejor, han sido muchos los rumores que han rondado en torno a la influencer. Y es que en más de una ocasión se ha dicho que ya había vuelto a encontrar el amor. Una información que ella misma desmentía hasta que las cámaras la pillaban en un tono de lo más cariñoso con el cantante Álvaro de Luna.

Ahora, dos meses después, Laura parece haber dado portazo y haber dejado el pasado atrás. Sin embargo, a juzgar por las diferentes pullitas que el publicista comparte en sus redes, él todavía no podría decir lo mismo.

Está volcado al cien por cien en el regreso de Viajando con Chester, el programa de entrevistas que él mismo consagró poniendo entre la espada y la pared en más de una ocasión a los invitados y, además, se ha vuelto muy activo en redes sociales. Y, por supuesto, el día de su cumpleaños no ha querido ser menos.

A diferencia del año pasado donde celebraba su día con el amor de su vida y sus hijos, este año la cosa ha cambiado. No obstante, se ha enfrentado a sumar un año más de vida de la manera más positiva posible: "Hasta ahora la vida me ha regalado 48 años llenos de cosas bonitas", escribía.

Desmiente los rumores

Pero parece que esta alegría le ha durado más bien poco y, tras compartir varias imágenes de sus amigos más cercanos y compañeros de profesión que le dedicaban lo mejor, Risto se ha tenido que enfrentar a varias noticias que daban por hecho de que él ya había rehecho su vida.

Risto Mejide desmiente los rumores / Instagram @ristomejide

Bajo el titular, Laura Escanes destapada el secreto de Risto Mejide: el presentador no está solo, el presentador ha escrito unas palabras donde mostraba su enfado: "Efectivamente, no estoy solo", empezaba diciendo. "Tengo a mi familia y a mis amigos, pero vuelvo a decirlo: No estoy saliendo con nadie y cuando lo esté, tranquilos, que tampoco soy de esconderme mucho". Más tajante aún si cabe, ha terminado escribiendo: "Con todo el respeto, ahora mismo, por favor, dejadme en paz".