Risto Mejide celebra sus 48 años llenos de cosas bonitas y resume su sentir con una canción de Dani Martín

Este 29 de noviembre Risto Mejide cumple 48 años y lo hace en una situación diferente a la del año pasado. Si en 2021 celebraba su cumpleaños junto a su gran amor, Laura Escanes, en este 2022 lo hace alejado de ella que se ha ido a México para reencontrarse con su nueva ilusión, Álvaro de Luna.

Pero lejos de mostrarse de bajón, se enfrenta a este día de la manera más positiva: “Hasta ahora la vida me ha regalado 48 años llenos de cosas bonitas”.

Cosas bonitas que ha enumerado para demostrar que no tiene motivos para quejarse. “Una familia que me quiere y que me apoya. Dos hijos que son mis verdaderos y únicos amores. Amigos fieles y leales que son de lo bueno, lo mejor. Una profesión que es mi pasión y con la que aprendo y disfruto todos los días”, señalaba sobre la gente que está en estos momentos a su lado.

Y no es lo único bueno que tiene en estos momentos: “Dormir sin arrepentimientos ni remordimientos ni resentimientos. Estar tranquilo conmigo mismo. Vivir en paz. Amar sin prisa. Escribir sin pausa. Y salud para disfrutarlo todo. Así que sólo puedo añadir: qué bonita la vida. Y gracias a vosotros por todos vuestros mensajes y buenos deseos”.

Y compartía estas palabras junto a una foto que señalaba los años que cumple y una canción que define este momento: Qué bonita la vida, de Dani Martín.

Felicitaciones

“Lo mejor está por llegar. Jamás lo dudéis. 😎 #GRACIAS”, terminaba diciendo. Y claro, en tan solo unos minutos ya había recibido unas cuantas felicitaciones de amigos y compañeros de trabajo.