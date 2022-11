La coreo de ‘Alicia en el país de las maravillas’ enamora al jurado y se lleva el pase de oro en ‘Got Talent’

Alicia en el país de las maravillas, muy en la estética de Tim Burton, ha llegado a Got Talent gracias a Quality Youth Megacrew. Nada más acabar su actuación en la que ha habido pop, techno, rock o samba, el público ha coreado, ‘pase de oro’. Y no era para menos porque su espectáculo era digno de cualquier escenario de Broadway.

Pero no, no ha ocurrido en Nueva York sino en la segunda semifinal de Got Talent, en las galas en directo, donde cualquier cosa es posible.

“A mí me ha parecido… es que no tengo palabras… estaban por todas partes, arriba, atrás, en los lados, cartones caían… impresionante cómo os movéis, cómo os compenetráis, lo bien que lo habéis hecho, el look que lleváis, esos maquillajes, esas pelucas, está…impresionante, de verdad, es que no tengo palabras”, empezaba valorando Paula Echevarría.

“Menudo espectáculo que hemos vivido aquí en la semifinal. Vaya trabajazo, vaya coordinación entre todos, habéis hecho que sea como el musical de Alicia, pero moderno, porque veías que iban pasando todas las cosas. Yo me he metido en el papel”, aseguraba Edurne, “sois alucinantes, increíble”.

“Cuidado que Risto pone cara de no haber visto lo mismo”, alertaba Santi Millán. Pero en esta ocasión se equivocaba. “Mis compañeros están malgastando saliva. Es la primera vez, desde que empezaron las semifinales que yo veo un número digno del pase de oro”, aseguraba. Palabras más que suficientes para que el grupo de bailarines se emocionaran y Alicia acabara derramando algunas lágrimas.

“Si este número no se lleva un pase de oro, ¿quién se lo va a llevar?”, preguntaba Paula Echevarría. Ella y Risto eran los primeros que preparaban sus manos para darle al botón dorado.

“Yo os he valorado increíblemente bien porque es verdad que sois un grupo espectacular. ¿Que os merecéis un pase de oro? Sí, pero que, además, hoy que es el cumple de Risto y lo ha propuesto él también”, decía Edurne que unía su mano.

En manos de Dani

“Es verdad, Risto, es su cumpleaños. ¿Cuántas veces yo, durante las audiciones, le he pedido, ‘vamos a dar un sí’, ‘súbete a mi carro’? Y no lo has hecho. Y tú pretendes que yo el día de tu cumpleaños yo coja y haga esto”, decía Dani Martínez mientras pulsaba el botón con sus compañeros.

Y sí, así era como Quality Youth Megacrew pasaba directamente a la final gracias a una actuación a la que se le pueden poner pocas pegas.

Si esto ha sido la semifinal, ¿qué no podemos esperar en la final?