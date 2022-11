‘MasterChef Celebrity’ prepara especiales de Navidad y ya conocemos a los 9 famosos que repiten experiencia

Lorena Castell ha ganado la séptima edición de MasterChef Celebrity y eso que en ningún momento estuvo en las quinielas de los favoritos. Pero así es este talent, imprevisible. Y todavía con la resaca de esta nueva edición ya nos preparamos para una nueva con aire navideño.

RTVE está preparando Los especiales de Navidad MasterChef con 9 famosos que ya saben lo que es participar en este programa. En sus ediciones no ganaron, pero ahora tendrán la oportunidad de resarcirse. Y no estarán solos ya que tendrán como asesores a algunos concursantes de la versión Junior.

En un desliz, Florentino Fernández ya había filtrado que estaría en esta edición festiva. Se suman otros ocho participantes: Cayetana Guillén Cuervo, José Corbacho, Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Mario Vaquerizo, Boris Izaguirre, La Terremoto de Alcorcón y Carmina Barrios.

Este martes noche, tras ganar Lorena Castell, pudimos ver una tertulia con los cuatro finalistas y algunos de estos nuevos aspirantes que nos desvelaron algunos detalles más de esta nueva entrega culinaria.

Hablan los protagonistas

“La verdad es que se lo van a pasar muy bien, se van a divertir mucho. Creo que la compañía estable que habéis contratado va a dar muchísimo juego. Nos hemos divertido mucho. Hemos aprendido. Cocinamos. Hacemos unos platos muy sofisticados y nos pasa como a vosotros, que veis el resultado y decís, ¿esto lo he hecho yo?”, aseguraba Anabel Alonso.

Y en cuanto al ambiente que se ha creado entre los nuevos aspirantes, asegura que ha habido “mucho cariño entre todos nosotros. No ha habido dagas voladoras, ¿verdad? Debe ser la Navidad”.

Sobre volver a la cocina, Bibiana Fernández aseguraba que se había decidido a participar de nuevo porque “siempre creo que lo voy a hacer mejor, pero no. Siempre tengo ese punto de esperanza, esa confianza en que voy a mejorar. Pues no lo consigo. Pero pienso presentarme hasta la edad de la reina de Inglaterra, con 95 años, así que, una de estas gano”.

La terremoto de Alcorcón se quedó a las puertas de llegar a la final en su edición, pero no tiene intencisón de tomarse esta nueva oportunidad como una revancha, “no creas que eso de la competición me interesa mucho, pero sí que es verdad que cuando te vas de MasterChef, te vas con una cosa de haber luchado, haber perdido, de haber peleado, de haberlo hecho lo mejor que has podido, haber disfrutado muchísimo, y dices, a mí si me volvieran a llamar, siempre pensando que nunca repite nadie...pues los sueños se hacen realidad”.

Veremos qué nos depara esta nueva edición que nos acompañará esta Navidad.