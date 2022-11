El hijo de Lorena Castell, protagonista en la final que hace a su madre ganadora de ‘MasterChef Celebrity 7’

Llegó el día esperado. Lorena Castell y Manu Baqueiro se enfrentaban en la final de MasterChef Celebrity 7. Un duelo complicado que terminó venciendo la presentadora de televisión y radio. “Si tuviera dudas lo diría, pero hoy lo tengo claro. Voy a ganar”, decía al principio. Y lo hizo.

Cada uno de ellos tenía que preparar un menú y el suyo fue Vivir viajando, un menú dedicado a su familia y lleno de anécdotas de su hermano, pareja e hijo. Todos ellos, junto a su madre, asistieron como invitados para no perderse la gran noche de Lorena.

Tuvo que presentar su menú ante el jurado habitual del programa, Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, pero también estaban presentes, Jordi Roca y Massimo Bottura.

Entrante

Su entrante era un suquet thai de gamba roja. “Lo que más me gusta a mí es viajar y esto es un homenaje a un viaje a Tailandia que hice con mi hermano. He viajado mucho con él. Y aquí mezclo Tailandia y mis raíces catalanas”, explicaba sobre su elección.

Desde que empezó con su presentación, su madre Joaqui, no pudo parar de llorar desde la galería, emocionada por las palabras de su hija que no dudó en reconocer el gran valor que concede a la familia.

“He tenido la suerte de tener una familia increíble. Mis padres para mí son muy importantes. Me han enseñado a crecer feliz con cuatro cosas básicas: amor incondicional, respeto, la libertad y la honestidad. Y, además, me han dado uno de los regalos más bonitos de mi vida que es mi hermano”.

Plato principal

Con estas palabras y la emoción del momento, el ambiente ya era proclive a las lágrimas, que no faltaron. Siguió con el principal que eran unas fabes cremosas con almejas.

“Con este plato me voy a India con mi hermano. Las fabes están hechas con una gelatina vegetal y son fabes de judiones con toque de cúrcuma y comino", explicaba, "se lo dedico a mis amigos. Cuando dejas a la familia atrás según creces, tus amigos son tu familia. Esto va por todos mis amigos que me han hecho pasar noches increíbles, muy locas y de rock and roll".

Postre

Y llegaba al postre, pero antes de hablar con él, Pepe Rodríguez le informaba de que tenía un invitado muy especial tras las cámaras. Era su pequeño Río, precisamente, fuente de inspiración de su postre: Eclipse lunar.

Y en el momento de explicar este postre, la emoción ya estaba a máximas niveles y la voz se empezó a quebrar: “Al final la luna es un cuerpo celeste que gira alrededor de un planeta y yo tengo a mi hijo Río que es mi luna y yo soy su planeta favorito. Él es lo mejor que tengo en este mundo”.

Reconoció que su hijo “es la persona que más he echado de menos durante este programa. Se me ha hecho durísimo. Pensaba que lo iba a poder llevar mejor, pero es que lo quiero tanto… Me lo paso tan bien con él, es tan divertido… Voy a intentar hacer lo que hicieron mis padres conmigo, darle cariño, darle comprensión".

“Mi hijo es la persona que más he echado de menos en este programa. Se me ha hecho durísimo. Pensaba que lo iba a poder llevar mejor, pero es que le quiero tanto…” @lorenacastell #MCCelebrity pic.twitter.com/W1RaJ6dA6Z — MasterChef (@MasterChef_es) November 29, 2022

La gelatina y las palomitas llevaban gelatina porque es una de las cosas que más le gustan a Río y palomitas porque las comen juntos cuando van al cine. Pero había más ingredientes y más fuentes de inspiración.

Lichis y rosas cristalizadas dentro y polvo plateado por encima, porque el dorado a su chico, el actor Rubén Bernal, no le gusta. Para él también había dedicatoria: “Estar con él la verdad que es un camino de rosas, de ahí los pétalos que he utilizado. Es alguien que se ha molestado en romper esa cúpula y conocer a la Lorena que conocen mi familia, mis amigos, que no es tan dura, que no es tan rígida, que no es tan pasota, que es más sentimental, más llorona, que es muy familiar y que entiende los valores que tengo con mi familia porque son los que tiene él con su familia. Y disfruta del amor, del respeto, de la libertad y la honestidad que me parece lo más bonito que puede haber".

Una relación basada en el respeto, el cariño, la sinceridad, la confianza, el amor, la libertad y la honestidad #MCCelebrity pic.twitter.com/mKqXuREY9Q — MasterChef (@MasterChef_es) November 29, 2022

Un menú completo que le hizo ganar el concurso y donar los 75.000 euros del premio a juegaterapia. "Estoy super feliz", decía pletórica cuando logró hacerse a la idea de que había ganado. Más cabizbajo se quedó Manu Baqueiro, que hizo un buen papel, pero no pudo superar a su rival. Aun así, recibió las palabra de cariño y ánimo de Alfonso Bassave, que le recordó que haber llegado hasta la final, ya era un gran logro.

Cerrada esta séptima edición ahora queda prepararse para la edición especial de esta Navidad con otros 9 famosos que ya saben lo que es participar en este programa.