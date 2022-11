Lorena Castell, tras ganar ‘Masterchef Celebrity 7’: “Ha habido más verdad que mentira”

Horas después de ver cómo Lorena Castell se alzaba con el título de sétima Masterchef Celebrity España, hablamos con ella desde LOS40 para entender lo que ha supuesto para ella.

Desde el principio no partía como una de las favoritas, y es que ella nos cuenta que solo tenía "nociones básicas" de cocina. Pero sí que su actitud positiva y con ganas de sacarlo todo adelante, fue poco a poco conquistando al público y los jueces.

Tanto que su capacidad de aprendizaje dejó anonadados a todos ganándose un puesto indiscutible en la final. De todo ello charlamos con la colaboradora televisiva y fan de los retos:

Felicidades por tu triunfo, desde que te llamaron hasta ahora, ¿ha sido la experiencia que imaginabas?

Te diría que sí. Me habían contado varios amigos que era un programa duro pero divertido. En el que aprendes, te retas a ti mismo y no se equivocaban.

El último duelo fue contra Manu Baqueiro, ¿te veías ganadora?

Es que yo llegué con la mentalidad de ir a por todas. Me había preparado un menú muy potente, muy original, de vanguardia y me lo había preparado mucho.

La pasada edición la ganó Miki Nadal (junto a Juanma Castaño), este año tú, ¿te presionaban tus compañeros de Zapeando?

No sé si tanto como presión por mantener el listón, pero sí que creo que es un amuleto trabajar ahí. Miki me picaba para que llegara a la final y ahora se ha dado cuenta de que sí. Lo mantuve en secreto y se lo encontró ayer.

Junto a María Escoté erais las "Supernenas", pero con Norma Duval tuviste rifirrafes ¿cómo han sido esas relaciones delante y detrás de las cámaras?

A María la conozco desde hace mucho tiempo y tenemos una buena relación. Ella cocina mucho y le da mucha caña. A mí me es más difícil por trabajar al mediodía pero nos pusimos las pilas y nos animábamos.

Mientras que con Norma me llevaba y me llevo muy bien, por lo que creo que ha sido más la tensión del cocinado, que se queda ahí. Ella también es muy temperamental como yo y eso nos pasaba.

Dijiste que te hubiera gustado una final femenina, ¿te hubiera gustado competir con Patricia Conde?

Sí, la verdad es que sí, pero me hubiera gustado competir con cualquiera de ellas. Con Patricia hubiera sido muy guay. Pero todos lo merecíamos, tras haber estado tan cansados.

¿Como vivisteis el giro inesperado de Patricia Conde en su último cocinado?

Justamente yo no estuve en ese, y no hablé con ningún compañero hasta que lo vi en televisión. Pero imagino que cada uno tiene sus cosas y se toma el programa de una manera. También depende del momento vital en el que estés. Requiere mucho compromiso, energía, es muy exigente y autoexigente. Se trata de superarte a ti mismo cada día y es too much.

Tras cada edición hay alguna celebrity que critica al programa, como ocurrió con Fernando Tejero, Xuso Jones o Almudena Cid, ¿les entiendes?

Depende mucho de la persona. Yo estoy feliz, me lo he pasado increíble, estoy agotada pero me ha traído más cosas positivas. Sabía cosas básicas de cocina y con esto me he hecho un máster.

Precisamente algo que me ha encantado del programa es que la gente me ha conocido como soy: ha habido más verdad que mentira. Mi personalidad es así, te sacan lo mejor y lo peor de ti, pero lo más verdadero. Es imposible actuar durante todo el programa. Estoy contenta de que la gente me haya visto reír, llorar, pelearme, reconciliarme...

Yo estoy acostumbrada a trabajar bajo presión, me gusta, me da marcha y das lo mejor de ti mismo. Pero es verdad que hay gente que no.

Tras ganar las anteriores ediciones, varios famosos han apostado por aventuras culinarias, ¿también lo vas a hacer tú?

¡Qué va! Tengo proyectos en la mesa pero ninguno relacionado con la cocina.