Sam Smith con Kim Petras y DePol pueden desembarcar en la lista el sábado

Esta semana parten como candidatos a entrar en lista Sam Smith y Kim Petras con Unholy y DePol con Qué bonita. Empezaremos hablando de los primeros, que protagonizan una de las colaboraciones internacionales más rutilantes de los últimos meses. Sam Smith ha hecho historia en la lista varias veces, con números uno como La, la, la, con Naugthy Boy (2013), Stay with me (2015), Promises, con Calvin Harris (2018 y 2019), Diamonds (2021)… Es una de las grandes voces del pop actual. Menos conocida es la cantante alemana Kim Petras, nacida en Colonia, residente en Los Ángeles, y que se sometió en su adolescencia a una reasignación de sexo. Recordemos que Sam se declara una persona no binaria.

Unholy ha sido un enorme éxito desde su publicación. Entró directamente al número uno de las listas británicas (el octavo allí de Sam) y también ha llegado a lo más alto en Estados Unidos, por primera vez para ambos. De modo que Sam y Kim se han convertido en las primeras personas no binaria y trans, respectivamente, en llegar al primer puesto de la lista de ventas en Estados Unidos. El tema, adelanto del próximo disco de Sam Smith, está nominado a los Grammy de 2023 como Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo. El sábado pueden entrar en lista si reciben los apoyos necesarios con el HT #MiVoto40 en Twitter.

Sam Smith, Kim Petras - Unholy

El otro candidato es DePol, a quien conocimos hace unos meses con Quién diría, el single con el que debutó en la lista de LOS40, en la que ha estado hasta hace dos sábados. Se dio a conocer en Got Talent y, apadrinado por David DeMaría, este joven barcelonés se ha ganado un hueco en nuestros corazones no solo por su simpatía sino por su buen hacer en la música, mezclando pop-rock con unas letras cargadas de sentimiento. Tanto es así, que participó en la gira LOS40 Summer Live y fue nominado en LOS40 Music Awards en la categoría de Artista Revelación.

Después de otros sencillos, como Últimamente o Roma no es amor, DePol nos presenta Qué bonita, un tema que habla de las emociones que se experimentan al sentir un flechazo. El resultado es tan bueno que el título podría aplicarse también a la propia canción, con la que a buen seguro va a seguir conquistando al público. Quienes deseen que entre en lista, deben apoyarla con el HT #MiVoto40DePol.

DePol - Que Bonita (Videoclip Oficial)

¡Mucha suerte!