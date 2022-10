DePol comparte sus sensaciones sobre su nominación a Artista Revelación en LOS40 Music Awards 2022

Aunque DePol acaba de comenzar su andadura en la industria musical, lleva mucho tiempo trabajando en la sombra sobre sus composiciones. Ahora, poco a poco, va dejando que el público le conozca a través de sus propias canciones.

A pesar de solo tener dos canciones publicadas de forma oficial, Quién Diría y Últimamente, la primera recompensa a su esfuerza y paciencia ya ha llamado a su puerta. ¿Cómo? En forma de nominación a LOS40 Music Awards 2022 como Artista Revelación del año, una candidatura que comparte junto a Walls, Samuraï, Leo Rizzi, Polo Nández y Chanel.

Con la gran mayoría ya había coincidido durante LOS40 Summer Live y al resto pudo conocerles en la Cena de Nominados que tuvo lugar el pasado 27 de septiembre. Aprovechando el lanzamiento de su segundo single, hemos preguntado a este joven catalán cómo vivió aquella noche tan especial, qué se le pasó por la cabeza y qué supondría alzarse con un premio como este, entre otras sensaciones.

Sus primeras reacciones al conocer la noticia

"Fue una sorpresa total. Subí un vídeo de la reacción que tuve porque es un poco surrealista. Yo al final yo he entrado en este mundo hace muy poco y fue una grata sorpresa. Es una locura para mí".

"Lo primero que pensé fue en la gente que me ha estado aguantando todo este tiempo, escuchando mi música desde cuando enseñaba mis maquetas, que sonaban fatal, hasta ahora, que tampoco es que sea una gran cosa pero, al final, sí creo que he mejorado. Pensé sobre todo sobre todo en eso, en cuando estaba empezando hace muchos años que no tenía ni idea de tocar la guitarra, ni de cantar ni nada, y cómo está yendo ahora que la verdad, de momento, está yendo genial".

"Mi familia fue a la primera que se le lo dije: a mis padres y a mi hermano, que lo disfrutan todo conmigo y lo sufren también cuando hay cosas malas; van siempre conmigo a tope".

La cena de Nominados

"Uno de los artistas que me hizo más ilusión conocer fue Dani Martín. Le llevo escuchando y siguiendo desde que era pequeño; prácticamente desde que nací. Fue un sueño poder hablar con él un ratillo".

Sobre sus rivales en la categoría

"Con muchos de ellos he coincidido en la gira de verano y la verdad que son auténticos artistazos. Ya les felicité en su momento y les doy la enhorabuena otra vez porque estamos ahí todos y yo creo que se lo merecen mucho".

¿Qué supondría ganar este premio?

"Sería una recompensa a todos estos años que llevo en la oscuridad, haciendo canciones en mi habitación, pero ya te digo, igualmente el hecho de estar nominado, poder estar cantando y que mis canciones estén sonando es un auténtico privilegio y una suerte también".