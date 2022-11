Nicky Jam para un concierto y explica por qué: “No te rías mucho”

No cabe duda de que Nicky Jam es uno de los mayores referentes de la escena de la música urbana a nivel internacional. Muchas de sus canciones han marcado un antes y un después, convirtiéndose en auténticos himnos para las nuevas generaciones que quieren seguir sus pasos.

Por ello, cada concierto del puertorriqueño es una auténtica fiesta. Aunque hay veces que la vida puede sorprenderle, y eso es lo que le ha ocurrido en uno de sus shows más recientes.

Nicky se ha visto obligado a parar el concierto al darse cuenta de que no estaban cantando uno de sus temas más emblemáticos: Me Voy Pa'l Party. "¿Tú sabes qué? No te rías mucho. Cabr*n, no te rías y te voy a decir por qué", dice el artista. Después explica que lo único que estaba escuchando eran balbuceos que imitaban el ritmo de la canción, pero según él muy pocos seguían la letra.

Después, Nicky anima al público a darlo todo con la canción que venía a continuación: Yo No Soy Tu Marido con Majestic, que cumple 19 años. Y tú, ¿te la hubieses sabido?

Como era de esperar, lo ocurrido ha generado una auténtica revolución en las redes sociales, que se han inundado de los comentarios de los fans del puertorriqueño indignados con lo que ha vivido su artista favorito en directo. "Eso en Medellín jamás pasaría! Perdónalos Nicky no saben lo que hacen", dice uno de los usuarios. "El que no se sepa los clásicos de Nicky no se puede considerar un verdadero fanático del reggaeton. Nicky Jam es una verdadera leyenda viviente del género. Los cangris por siempre. Vida Escante y todos sus hits de los 2000s son piezas de colección", añade otro.

No obstante, también están los que aseguran que sí que lo dieron todo con sus canciones en el concierto. "Yo estuve ahí y sí canté! Éramos muy pocos treintones jajaja puro niño que no se la sabía!", declara una seguidora.

Lo que está claro es que Nicky es una leyenda de la escena de la música urbana y sus canciones han hecho historia en el género a nivel internacional. ¿Cuál es tu canción favorita de Jam?