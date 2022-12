"Eres un rídículo", Fernando Hierro le deja las cosas claras a Iker Casillas en el último viral del futbolista

Iker Casilla ha pasado de ser el exjugador más popular del Real Madrid a una verdadera estrella de los virales. Desde que el deportista se abiró una cuenta en TikTok, la red social favorita de la generación Z, y decidió tener un perfil más activo en otras plataformas como Twitter, su nombre no ha dejado de viralizarse por una u otra razón, nunca relacionadas con el fútbol y la última de ellas ha sido hace solo unas horas, cuando el exguardameta ha subido un vídeo junto a Fernando Hierro.

Ambos exjugadores del Real Madrid han coincidido en el Mundial de Fútbol de Qatar y allí, además de compartir su pasión por el deporte y parte del tiempo libre que les deja su trabajo como comentaristas, Casillas ha decidido entervistar a su compañero para que este muestre a sus más de 3,8 millones de seguidores en la red social china cuál es su verdadera opinión sobre el papel que el guardamenta está jugando ahora en las redes sociales.

"¿Qué piensas de mí en TikTok?", le ha preguntado Iker Casillas a Hierro, a lo que este le ha contestado, sin dudarlo ni por un segundo, que bajo su punto de vista, está siendo un "ridículo" en las redes sociales.

"Pero ¿por qué piensas que soy un dridículo?", ha insistido Casillas, dando pie a la réplica de Hierro que ha hecho que este vídeo se viralice: "Porque eres un ridículo. Tú eres un antiguo que te quieres modernizar pero no... Las cosas no... Que no, que estás haciendo el ridículo", ha sostenido Hierro.

Iker Casillas se ha tomado con humor la crítica de Hierro y lejos de sentirse avergonzado por sus palabras ha decidido cerrar su clip de TikTok sonriendo y insistiéndole a su amigo sobre el tema. "¿De verdad esta es tu crítica?", le ha vuelto a preguntar al actual director deportivo del Deportivo Guadalajara de México, a lo que este le ha contestado con un rotundo "Vuelve a ser normal", que solo ha tenido como réplica un "Voy a ser normal" en tono de resignación de Casillas.

1,7 millones de visitas

El cómico momento que Iker Casillas y Fernando Hierro han protagonizado en Qatar ha corrido como la pólvora por las redes sociales llegando a sumar, en menos de 24 horas, más de 1,7 millones de reproducciones en TikTok, casi 4.000 compartido, 160.000 lines y casi 3.000 comentarios en los que los fans del portero le han mostrado su apoyo animándole a hacer oídos sordos ante lo que dice Hierro y a seguir creando contenido como el que ha cautivado ya a sus casi tres millones de folllowers.