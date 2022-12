Aitana y Miguel Bernardeau cuentan en 'El Hormiguero' cómo se conocieron: "Fue un desastre"

Pablo Motos tuvo en la noche del miércoles una visita muy especial. Aitana y Miguel Bernardeau acudieron a El Hormiguero 3.0 de Antena 3 para presentar su nueva serie, La Última (Disney+). No solo es su primer trabajo juntos, sino que también es la primera vez de la cantante como actriz.

La idea de crear este proyecto juntos, como pareja, surgió hace años, comentaba Aitana, durante una comida. El cineasta Joaquín Oristrel les hizo la loca pregunta: "¿No os gustaría hacer una serie juntos?". Así, lo que nació como un comentario en tono de broma, acabó materializándose en un guion construido.

Pero, lejos de lo que pueda parecer, su colaboración en la ficción era un tema tabú en casa y ambos admitieron en el programa que el tiempo que estuvieron en el rodaje los dos jóvenes garantizan que, desde el principio, quisieron separar lo personal de lo profesional.

Aitana y Miguel Bernardeu en 'El Hormiguero'. / Atresmedia

"No somos de hablar mucho de nuestra vida privada, tuvimos que plantearnos mucho si entrábamos o no. Al final, pensamos que era un pedazo de proyecto y luego hemos sabido separar lo profesional de lo personal", reflexionó la exconcursante de Operación Triunfo en 2017.

Además, la cantante soltó una noticia bomba en mitad de El Hormiguero 3.0 y adelantó la fecha de un nuevo concierto en el WiZink Center de Madrid como el cierre de su gira 11 Razones Tour: ¡el martes 20 de diciembre!

"Pensábamos que no nos veríamos más"

"Le vi en Élite y pensé 'pues qué guay este chico, la verdad', me gustó", contó sincera la cantante. "Primero me sorprendió muchísimo como actor; es verdad que al principio su personaje en Élite no me gustaba porque era malo al principio, pero es que luego le acabas cogiendo un cariño muy grande realmente. Entonces, al final me encantó. Fue como...¡wow!", agregaba.

Así, después de verle en la pequeña pantalla, la extriunfita decidió dar el paso y lo s buscó por Instagram "para ver si me escribía". Finalmente, ambos se pusieron en contacto y quedaron a cenar. "Y ya el resto es historia", concluyó Bernardeau.

Pero esta primera cita no resultó ser como ninguno de los dos esperaba, tal y como admitió la propia Aitana: "Fue un desastre". "Se me cayó la copa por el suelo", explicó la cantante, un estado al que se sumó también su compañero: "No comí nada, por primera vez en mi vida".

"Pensábamos que no nos veríamos ya nunca más (...) Me metí en un taxi, Miguel se fue por otro lado en otro y pensé 'ya no lo voy a volver a ver en mi vida'", comentó entre divertida y cortada la cantante catalana. Sin embargo, no pudo estar más equivocada.