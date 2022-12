Así fue el hipnótico 'look' que lució Aitana en 'El Hormiguero'

La cantante Aitana acudió en la noche del miércoles al programa de Antena 3 El Hormiguero 3.0, presentado por Pablo Motos. Pero en esta ocasión acudió junto a su pareja, el actor Miguel Bernardeau y el motivo fue por trabajo; ambos presentan la serie de Disney+ La Última, que se estrena y aeste mismo viernes 2 de diciembre.

Ambos jóvenes demostraron en el espacio de Trancas y Barrancas que su complicidad se extiende más allá de las cuatro paredes del hogar que comparten. Aunque admitieron que, pese a este proyecto conjunto (el primero), han sabido mantener las distancias entre lo personal y lo profesional.

En su visita a El Hormiguero también hablaron de cómo fue el rodaje de La Última, cómo fue la preparación para los personajes y...¡de cómo se conocieron! Tanto Miguel como Aitana se dejaron llevar y contaron cómo fue su primera cita, cómo surgió la conversación y, sobre todo, lo equivocados que estaban al pensar que ese encuentro no había salido bien.

El 'look' de Aitana en El Hormiguero

Pero, si por algo destacó el programa de Pablo Motos fue, además de por la camaradería y el buenrollismo que desprendía la pareja, por el outfit que Aitana optó por ponerse para el programa.

Aitana en 'El Hormiguero'. / El Hormiguero/Atresmedia

No hay que olvidar que las elecciones de vestuario de la extriunfita en el programa se han convertido al día siguiente en todo un must y una lección de estilo. En esta ocasión, no ha sido diferente.

Aitana sorprendió apareciendo en El Hormiguero con un vestido midi de tipo tubo con un estampado de lo más hipnótico y botas altas negras con plataforma, muy fiel a su estilo. La cantante eligió un traje de cuello alto con cremallera infinita y un estampado de estilo retro y colores de lo más cálidos: verde, amarillo, marrón y naranja.

La firma que lleva l nombre del vestido que eligió al cantante para acudir al programa no es otra que Jean Paul Gaultier. Ese mismo vestido, además, lo llevó poco antes la modelo Kendall Jenner.

Un vestido de corriente similar al que lució, unas horas más tarde, en la premiere de La Última en la plaza de Callao de Madrid, donde sorprendió con otro vestido ajustado, de tono verde lima con degradado en tonos fuego.

Aitana en la premiere de 'La Última' en Madrid. / Beatriz Velasco/Getty

El diseño es obra del diseñador Sergio Castaño Peña (@syndicalchamber) —también la firma favorita de otras estrellas como Chanel o Nathy Peluso—, cuyas creaciones representan en su totalidad el futurismo, pero también se inspira en paisajes áridos y desérticos, escenas de batalla e, incluso, el apocalipsis; pero también en el fuego, la tormenta y, en definitiva, todo aquello que encuadramos en el caos.