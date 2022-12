Vicky Martín Berrocal le da un consejo sobre moda a la Reina Letizia desde ‘Joaquín, El novato’

Vicky Martín Berrocal ha sido la última invitada de Joaquín, El novato. Ese programa que ha desvelado al futbolista como un gran entrevistador y que lo peta en audiencias cada miércoles. Eso sí, a su manera, con ese aire cercano, sencillo y familiar.

Una nueva faceta que, desde ahora, podría compaginar con la de diseñador, que la onubense le ha dado las claves para apañarse con una máquina de coser.

Pero antes de diseñar un vestido para su mujer, Joaquín ha charlado con su invitada de muchas cosas, entre risas y momentos más serios. Una de ellas, la Reina Letizia. “Todo el mundo pregunta por la reina Letizia. Todo el mundo”, aseguraba la diseñadora.

Y no ha dudado en darle un consejito después de que Joaquín le preguntara si le gustaría vestirla. “Sí, me encantaría vestirla porque creo que ella debería… bueno, claro, que cada uno hace lo que quiere en la vida y mucho más la reina… pero debería apostar mucho más por las marcas españolas”, manifestaba.

Vicky comenzó diseñando moda flamenca y siguiendo con la realeza ha asegurado que “Doña Sofía se vistió de flamenca, pero Letizia no se ha vestido nunca de flamenca, sería…”. En el aire queda, veremos si algún día lo vemos.

Su deseo como diseñadora

Pero no está entre sus prioridades. Si ella pudiera elegir a quién vestir, lo tiene claro: “¿Qué mujer te gustaría vestir del mundo? A mí me encantaría Sofía Loren, la Loren, la barbaridad, la cosa más sensual, no he visto una mujer así”.

Este apunte sobre la actriz italiana le sirvió para transmitir su filosofía con la moda. “Ahí es donde entro a defender lo de las tallas. Eso que digo de que en mi tienda se viste toda mujer que entra por la puerta. No, es que yo tengo una talla 60, no puedo. Uy, es que yo tengo una talla 50 y ella no va a tener. Yo no quiero hacer moda si no puedo vestir a toda mujer. Yo visto desde la 34 hasta la que venga por la puerta y fíjate que cuando conocí a la Loren me di cuenta de que la sensualidad, femineidad, todo eso no está reñido con la talla. Esa hembra, con esa exuberancia… Me encantaría”, compartía.

Pues habrá que esperar para comprobar si su deseo se hace realidad, que como bien le dijo Joaquín, no es tan difícil.