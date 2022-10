Pablo Motos se abre con Joaquín: su drama con el bótox, la muerte de sus padres y el origen de 'El Hormiguero'

Cada semana, el futbolista Joaquín tiene al público acostumbrado a robar risas a diestro y siniestro con su programa Joaquín, el novato. Tras la visita del chef Dabiz Muñoz estrenando el espacio y de la cantante Rosario Flores, esta semana le ha tocado el turno a Pablo Motos.

El presentador, que estos días ha recibido en su plató de El Hormiguero como invitados al cantante Álvaro Soler, el escritor Arturo Pérez-Reverte y el actor Dwayne Johnson, se ha pasado a otro espacio de la casa para charlar con el centrocampista del Betis y, en contra de lo que se podía esperar, no todo fueron risas en este encuentro.

Entre otras cosas, el jugador quiso aprender de Motos y de su experiencia al frente de uno de los programas más exitosos del país. Fue en ese momento cuando el conductor de El Hormiguero se sinceró ante el jugador y le habló de uno de los momentos más difíciles de su trabajo; cuando, pese a la muerte de su padre, acudió a trabajar como un día cualquiera.

"Cuando murió mi padre, le fui a enterrar y me acordaba de su frase de que un hombre tiene que ser serio con el trabajo, yo no le podía fallar. Cuando el dolor es tan grande y no lo conoces, tú no te puedes controlar", reveló Motos al tiempo que quiso destacar que fue Alejandro Sanz quien ese día, como un "caballero" lo salvó de no romperse en plató.

Desafortunadamente, el presentador tuvo que enfrentarse a una situación prácticamente igual cuando murió su madre. En aquella ocasión, fue Laura Pausini quien le dio un hombro sobre el que llorar (literalmente) tras la emisión de ese programa.

El susto del bótox

De un drama familiar a una situación algo incómoda. En el programa de Joaquín, Pablo Motos confesó cómo se sintió cuando quiso pasar por quirófano para cambiar sus dientes de la noche a la mañana y al día siguiente, operarse la vista. "Al día siguiente veía doble y de los nervios me había roto todos los dientes", relató el presentador divertido.

Además de esta anécdota, para nada recomendable, Motos también se escapó a un hotel macrobiótico y, ahí, decidió ponerse bótox: "Me empezaron a pinchar y yo sentía que se me inflaba la cara por dentro. Me dijeron que había quedado fenomenal y pensé 'mi mujer no se va a enterar de nada'".

Así nació El Hormiguero

Además de hablar sobre algunos de los momentos más duros ejerciendo su puesto ante las cámaras, el presentador también reveló cómo surgió El Hormiguero. Tal y como reveló al futbolista, todo nació a raíz del programa de radio en el que trabajaba entonces, No somos nadie.

A aquellos oyentes que lo escuchaban fielmente, Motos los denominaba hormiguitas. "Cuando íbamos a hacer un programa de televisión, nosotros teníamos ya un millón de hormigas, así que decidimos llamarlo El Hormiguero", reveló. Aunque también aclaró que la idea no fue muy aclamada en un principio: "Pensaban 'este tío es idiota'".