Vicky Martín Berrocal desvela su historia con Rosalía en ‘Joaquín, El novato’

Vicky Martín Berrocal lleva 17 años siendo diseñadora. Primero de vestidos de flamenca, luego, de ropa para mujer en todo tipo de tallas, porque esa es una de sus reivindicaciones, llevar la moda a todo tipo de mujer.

Y en esta trayectoria ha tenido el placer de vestir a gente como Uma Thurman o Penélope Cruz, pero hay alguien que todavía se le resiste: Rosalía. Y no porque no haya ganas por las dos partes.

Lo contaba en Joaquín, El novato, donde charlaba con el futbolista sevillano sobre el encuentro que tuvieron donde la cantante dejó claro la admiración que sentía por el trabajo de la andaluza.

Su historia con Rosalía

Cuando Joaquín le preguntaba por la catalana, suspiraba y optaba por contar su historia con ella. "Te voy a ser todo lo sincera que soy. Tengo historia con Rosalía. Ella es flamenca y yo la conocí en una fiesta de Vogue. Se me plantó con su hermana al lado, que es su estilista, y me dijo '¿Tú sabes que yo tenía mi cuarto lleno de fotos de tus trajes y yo soñaba con que tú me vistieras?’", relató.

Y ella no lo dudó: “Le dije, ‘te voy a vestir’”. Pero todavía no ha llegado ese día, lo tienen ahí pendiente y ella es consciente de que no es fácil.

“Para vestir a Rosalía no le puedes poner cualquier cosa. Ella es muy atrevida, es única, es diferente. Ella lo defiende todo, lo más extravagante y loco, se lo va a poner y lo va a hacer suyo", consideraba Vicky.

“Como su música”, añadía Joaquín. "Puede, por edad, es una chica joven que ha innovado muchísimo en la música. Ha creado marca. Tú coges un plástico, se lo pones a Rosalía y le funciona. Ella puede con todo", valoraba la diseñadora.

"No deja indiferente a nadie. Le pongas lo que le pongas, le queda bien", terminaba diciendo antes de pasar a hablar de otras celebs como David Beckham o la Reina Letizia. Aseguró que a esta última le gustaría vestirla de flamenca.