Aitana y Miguel Bernardeau se mojan: ¿quién es su princesa Disney favorita?

La Última, la serie protagonizada por Aitana y Miguel Bernardeau, se estrena este viernes en Disney+. Se trata de una de las ficciones españolas más esperadas del año. ¡Y no es para menos! Es el debut interpretativo de la cantante española. Un producto que los fans de la catalana llevan esperando meses.

Aitana da vida a Candela en esta nueva ficción, pasando a ser oficialmente una chica Disney. Y es que se trata de la primera serie española de la pltaforma de streaming de la compañía del ratón Mickey. Tenemos que reconocer que nos hemos enganchado desde el primer capítulo y que la cantante de Formentera lo hace estupendamente. Cabe recordar que es la primera vez que se pone delante de una cámara para rodar una serie.

Pero Aitana no está sola en esta aventura interpretativa. Su pareja en la vida real, Miguel Bernardeau, da vida a Diego: el otro protagonista de La Última. Ambos desprenden química en cada escena que han rodado juntos. Normal, teniendo en cuenta que llevan saliendo juntos desde hace cuatro años.

Aitana y Miguel: ¿son una pareja Disney?

Para saber sus gustos Disney, hemos estado con Aitana y Miguel. Los dos artistas nos han hablado sobre quiénes son sus estrellas favoritas de Disney Channel. Miguel ha respondido que Zendaya mientras que Aitana es más de Miley Cyrus.

Además, los dos artistas recuerdan aquellas canciones que marcaron a toda una generación como This is Me de Demi Lovato en Camp Rock o The Best Of Both Worlds de Miley Cyrus en Hannah Montana. ¡Solo temazos!

Sus princesas Disney favoritas

Aitana y Miguel también nos han desvelados sus princesas Disney favoritas. Mientras que Aitana se queda con Mulán, uno de los personajes más valientes de la factoría; Miguel prefiere un clásico contemporáneo: nada más y nada menos que Elsa de Frozen.

¡Dale al play y disfruta del contenido completo!