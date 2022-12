Paz Vega desvela en 'El Hormiguero' su vínculo paranormal con Marilyn Monroe: "Fue horrible"

Tras el paso del cantante Omar Montes y Pablo Alborán, y de la visita de los jóvenes Aitana y Miguel Bernardeau, El Hormiguero 3.0 de Pablo Motos recibió en su última noche de la semana a dos rostros muy conocidos en el mundo del cine: Paz Vega y Santiago Segura.

Ambos actores acudieron al programa de Antena 3 para hablar de su nueva película, A todo tren 2, y adisponible en nuestras salas de cine. El programa de la noche dio para mucho y fueron varios los temas a tratar sobre la mesa del plató.

Según explicó Segura, este nuevo filme "reivindica el derecho de todo el mundo a meter la pata" ym al tratarse de una película familiar, el presentador les preguntó si, al igual que sus personajes, han llegado a perder alguna vez a sus hijos.

.@PazVegaOficial y @SSantiagosegura nos presentan “A todo tren 2: Sí, les ha pasado otra vez”, que se estrena en cines mañana #VegaSeguraEH pic.twitter.com/PZa1e0Sb2l — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 1, 2022

A lo que el actor y cineasta respondió con un sí rotundo: "Al pequeño dos veces y a la niña en Disney". Ante tales revelaciones, Pablo Motos quiso saber si ha cambiado la percepción que el público tiene ahora de Santiago Segura a raíz de sus últimos papeles, que se tornan más 'aptos para todo el público'.

"¿Santiago, han cambiado los comentarios en la calle desde que haces películas familiares?", quiso saber el presentador de El Hormiguero. A lo que el director respondió: “Ha cambiado mucho, ya no me llaman Torrente. Ahora los niños se acercan a mí, me siento como una especie de Jesucristo hippie”.

Paz Vega y la experiencia paranormal con Marilyn Monroe

En mitad de todas estas anécdotas que Paz Vega y Santiago Segura compartieron en el programa, la actriz, que saltó a la fama por películas como Lucía y el sexo, Carmen o Al otro lado de la cama; desveló un dato de lo más curioso.

La sevillana, que ha vivido durante mucho tiempo en Los Ángeles (Estados Unidos), contó un detalle poco conocido de su experiencia en Hollywood, la cumbre del cine.

Al parecer, la actriz Paz Vega estuvo una temporada viviendo en la casa de la mismísima Marilyn Monroe mientras rodaba la película La venganzada de Don Mendo rock (allá por 2010). Alquiló la vivienda del icono ubicada en California, pero su experiencia, lejos de ser inspiradora, fue más bien algo paranormal.

“Alquilamos una casa al principio y la alquilaban como que allí vivió ella", comenzó a relatar la actriz antes de aclarar que su experiencia no fue del todo positiva: "Yo soy muy cagona y fue horrible porque la sentía por todos los lados, hasta escuchaba el piano… duramos dos días".