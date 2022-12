La reacción de Tania a la noche de pasión de Samu en ‘La isla de las tentaciones’ no acaba de entenderse

Tania Deniz fue la primera que se quitó su alianza y gritó a los cuatro vientos que ya estaba divorciada. Imágenes que vio su chico, Samuel Chávez, en una de las hogueras de La isla de las tentaciones.

Desde entonces, y aunque se confiesa todavía enamorado de su chica, es cierto que ha actuado con más libertad y se ha dejado fluir. Se ha dejado tentar por Jessica y Elena. A una le pidió espacio porque se estaba agobiando, pero las cosas con Elena han ido subiendo de tono.

Dejaron a todos con la boca abierta cuando Samu y Elena se morrearon en una de las fiestas. Empezaron mientras bailaban y continuaron en la piscina.

Parecía la cosa decidida. Samu, después de ver a Tania besarse con Álvaro lo ha dado todo por perdido y ha debido pensar que mejor disfrutar la experiencia al máximo.

Al final, el beso fue lo de menos porque Samu y Elena compartieron cama y algo más, aunque, quizás, con un final inesperado tal y como iban las cosas.

Final inesperado

“Elena es una persona muy caliente, estábamos muy a gusto y cuando ya íbamos a culminar todo, me viene Tania a la cabeza. Me da mucha rabia porque, al final, ella no ha pensado nada en mí y me da rabia que yo piense en ella cuando la verdad es que yo quiero disfrutar y es muy duro”, se lamentaba al día siguiente cuando todo el mundo pensaba que sí habían culminado viendo los movimientos bajo el edredón.

Por la mañana la primera visita que recibió Samu en la habitación fue la de Mario que quería saber los detalles. “Te lo he dicho, man, el duelo, al final, hay que pasarlo solo. Déjate llevar, hermano, haz lo que tengas que hacer, pero que sepas que cuando estés con una tía, estando todavía enamorado de Tania, vas a caer más en el hoyo”, le aconsejaba.

La reacción de Tania

Tania ha visto las imágenes de Samu besándose con Elena y, lejos de provocarle sufrimiento, la han enfadado y reafirmado en su decisión de seguir disfrutando con Hugo Paz. “Veo esto y no lo quiero en mi vida”, aseguraba tras ver a su chico con otra. “Cansada, decepcionada, me da asco”, añadía.

Sandra Barneda quiso preguntarle cómo esperaba que reaccionara Samu cuando la vio besarse con Hugo. “Esperaba que, obviamente, le doliera, pero que no actuara así, porque esto no lo está sintiendo”, admitía.

Pero había más imágenes para ella. Fue entonces cuando vio a Samu en la cama con Elena haciendo algo más que dormir. No terminó de ver las imágenes. “¿Lo están haciendo?”, preguntó. Y entonces se levantó y se fue de la hoguera mientras no dejaba de gritar, “qué asco de tío”.

En el avance de la semana que viene ya hemos visto cómo se salta las normas y se intenta colar en la hoguera de los chicos. Algo que ha levantado suspicacias en la audiencia porque es imposible que Sandra estuviera en las dos hogueras a la vez.

El caso es que Tania y su actitud no acaba de ser entendida por muchos y así lo hacen ver en redes sociales. No entienden cómo después de lo que está viviendo con Hugo Paz le reproche algo a su chico y muchos se alegran de la actitud que ha tomado Samu al que defienden y quieren ver feliz.

Veremos la semana que viene qué pasa con esa huida de la hoguera.