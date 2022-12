La decepción de David Broncano con su papel en la serie de Aitana 'La Última': "Habéis optado por no ponerme"

La noche del jueves fue de lo más divertida para La Resistencia. El programa de Movistar+ recibió en su mítico sofá a los actores Jorge Motos, Jelen García y a la cantante Aitana, que acudieron a presentar su nueva serie La Última (Disney+). Los tres jóvenes hicieron reír al público con sus anécdotas y, sobre todo, revelaron el talento oculto de David Broncano, la interpretación.

Tal y como comentaron en el propio programa, el presentador de La Resistencia tiene un papel en esta nueva apuesta ficticia, el estreno de la extriunfita como actriz. Fue ella misma quien confirmó que el presentador tiene un papel en su serie y adelantó que en la serie sale "bastante".

El gallego, a su vez, quiso saber cuál había sido la opinión de Disney+ ante sus dotes interpretativas, a lo que Motos y García aseguraron que habían sido buenas valoraciones. "Todo el mundo estaba preocupado por cómo lo ibas a hacer", se sinceró Aitana.

David Broncano en la serie: "¿De la escena que hice yo de actor...?"

Como parte de esta experiencia de ver a David Broncano participando en una serie, la cantante quiso mostrar al público y a la cámara su gesto para facilitarle el trabajo al presentador en la escena del capítulo en la que aparece: "Yo llegué y ya sabía que Broncano no se había aprendido nada de lo que estaba en el guion porque ya le conozco".

Sin embargo, desde el principio, el presentador de La Resistencia quiso saber qué ha pasado con las partes que él grabó para la serie. "¿De la escena que hice yo de actor...?", quiso saber Broncano.

A lo que Aitana respondió que por parte del equipo de La Última querían que fueses "más sorpresa", por lo que su escena no aparece. "Habéis optado por no ponerme", quiso confirmar él. Ante esto, la cantante confirmó que sí aparece en la serie, pero no quisieron sacarlo en el tráiler por no abusar de su popularidad.

Hay un capítulo en la serie 'La última' en el que podréis disfrutar de todas las dotes interpretativas de David Broncano. Os quiero fuertes ahí con los memes.#LaResistencia @Aitanax @Jorge_Motos99 pic.twitter.com/vYUbQJKDnl — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) December 1, 2022

Después, los protagonistas de lo nuevo de Disney+ enseñaron parte de la escena en la que actúa el presentador, pero este, lejos de quedar satisfecho, mostró parte de su decepción con humor: "Yo estaba esperando ver una exhibición actoral y digo 'es lo que estoy haciendo ahora mismo'".

La foto que demuestra lo "amiguis" que son Aitana y Broncano

Como parte del hilo habitual del programa, la cantante Aitana le entregó un regalo de su parte a Broncano. Pero fue un regalo bastante especial porque demostró la amistad que une a ambos.

"Un día...¿Te acuerdas que dijimos que íbamos a ir a escalar y al final no?", soltó la artista. "Pero fuimos al monte", apostilló David Broncano. De esa caminata por el monte que compartieron Aitana y David Broncano hay una prueba, y es una foto que les hicieron a ambos y que demuestra que el cantante y el presentador son "amiguis".