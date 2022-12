Indiana Jones 5 ya tiene título y tráiler oficial con Harrison Ford en su última aventura Indy

Indiana Jones and the Dial of Destiny (Indiana Jones y el dial del destino) es el título que tendrá la quinta entrega de la popular saga de aventuras protagonizada por Harrison Ford. La cuenta atrás para su estreno el próximo 23 de junio ya ha comenzado con el estreno del primer tráiler.

"Gracias por hacer de esta película una experiencia maravillosa para todos nosotros y darnos la oportunidad de hacerlo para ustedes. Me enorgullezco de decir que esta fue fantástica (…). Las películas de Indiana Jones son sobre fantasía y misterio, pero también son sobre el corazón. Esto es todo (…) No me volveré a caer por ustedes" confesó el intérprete hace unos días durante un evento de Disney para despedirse del personaje.

Indiana Jones y el dial del destino tendrá un reparto estelar (Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Boyd Holbrook... entre otros) que será la despedida por todo lo alto de Harrison Ford de otro personaje icónico dentro de su filmografía como los que nos regaló en Apocalypse Now, Star Wars, la saga de Tom Clancy sobre Jack Ryan...

Han tenido que pasar 15 años para que podamos volver a sumergirnos en una de las franquicias de aventuras y acción más exitosas y aclamadas por parte del público y la crítica. Una década y media en la que los seguidores del profesor Jones estaban esperando para quitarse la espinita que se quedó clavada de una cuarta entrega que no salió como todos esperaban de la mano del hijo de Indiana Jones. Y es que no siempre es fácil entregar el testigo de una saga en la que el protagonista sea tan aclamado.

En Indiana Jones 5 y el dial del Destino parece que el peso del protagonismo volverá a recaer sobre los hombres de un Harrison Ford que en los últimos años parece haber estado inmerso en su profesión docente dejando de lado el látigo, el sombrero y el revólver... Aquí podéis ver el tráiler en castellano

James Mangold (Ford vs Ferrari y Logan) es el director de la quinta entrega de Indy con un guión de Jez y John-Henry Butterworth (Al filo del mañana) con John Williams al cargo de otra banda sonora que promete ser épica.

Ahora la gran pregunta que queda por resolver es: ¿podrá la saga sobrevivir sin el actor o será el fin de las aventuras de Indiana Jones? Por el momento Disney+ ya ha confirmado que está trabajando en una adaptación para la televisión en formato de serie en la que la ahijada de Harrison Ford en esta quinta entrega Phoebe Waller-Bridge sería la protagonista.