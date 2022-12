Jorge Javier Vázquez se enfrenta a Cristina Porta en ‘Sálvame’: “Debes dejar de trabajar en esta cadena”

El culebrón de la noche de infidelidad de Jorge Pérez y Alba Carrillo está llenando las tertulias de cotilleo de toda la cadena desde el pasado sábado. Sin duda, es uno de los temas centrales de Sálvame al que acudía Cristina Porta como portavoz del ex guardia civil.

Ella ha sido la encargada de desmentir la versión de la colaboradora en voz de Jorge Pérez que no reconoce que haya habido sexo entre ellos en el sofá de la casa de Marta López como ella asegura.

Sálvame, que se lo toma todo con mucho humor, ha llevado al programa una réplica del sofá de Marta. Después de tenerlo toda la tarde en el programa, decidieron enviárselo a Jorge a su casa para recordar sus buenos momentos en él.

Un gesto que a Cristina Porta no le gustó porque no le parece bien hacer escarnio con el sufrimiento que está sintiendo la mujer de Jorge.

Enfrentamiento

“Si esgrimes estos argumentos a la hora de mandar un sofá a la casa de Jorge, creo que debes de trabajar en esta cadena, le decía Jorge Javier. Ella no acababa de entender por qué. “Estamos haciendo esto las 24 horas del día. Utilizáis la bandera del respetito y la intimidad de una manera que me rechina”, añadía.

“Si la mujer de Jorge se sienta en un plató yo te diré, ‘oye, tienes razón’, se mantenía firme la colaboradora. “Si yo no me equivoco, el primero que se puso a ver las imágenes de lo que había sucedido fue Jorge en Fiesta. Ese día, ¿era padre o no era padre? Porque esto es ser padre a tiempo completo, desde que te levantas hasta que te acuestas”, aseguraba Jorge Javier.

“Yo creo que te has equivocado de cadena, te voy a llevar a la puerta. Creo que debes irte a otra cadena porque en esta no tienes ningún futuro”, añadía cogiendo del brazo a Cristina para acompañarla fuera de plató.

“Si a mí me encanta Sálvame y yo me divierto muchísimo, pero yo estoy empatizando y teniendo sororidad con una mujer que está sufriendo”, se intentaba de justificar ella. Unas palabras que hacían saltar a otras compañeras.

“No pronuncies la palabra sororidad. Antes de que te vayas, ¿tú sabes la vergüenza que le tiene que dar lo que has hecho esta tarde con Alba, con todas las Albas del mundo? ¿Qué hacemos, matamos a las tías que son una tentación para los hombres? Lo que has hecho con Alba hoy es para que te lo pienses esta noche”, aseguraba Carmen Alcayde.

“Alba no es un perro, es una mujer y también tiene familia. Me ha dado mucha pena y la he echado todas las manos que he podido, pero lo que no podéis venir aquí es a acusar a una persona de traidora que lo único que ha sido es buena con los dos. Te vas de aquí sin demostrarme nada”, le espetaba Marta López.

“¿Y sabes lo que más me duele de todo esto? Que seguro que por lo que has hecho esta tarde, Anabel Pantoja está enfadada. Te voy a dar otra oportunidad”, terminaba reculando Jorge Javier.

Está claro que en esta historia de Jorge y Alba va a haber muchos daños colaterales porque cada vez hay más implicados.