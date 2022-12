Cristina Porta, portavoz de Jorge Pérez para desmentir la versión de Alba Carrillo y Marta López

Cuando el viernes pasado la productora de El programa de Ana Rosa y Ya es mediodía, entre otros programas, celebraba su fiesta de Navidad. Y poco podían haberse imaginado en ese momento que esa noche traería consigo uno de los mayores escándalos de la temporada. Jorge Pérez y Alba Carrillo traspasaron algunos límites, aunque todavía no están claros cuáles.

Como en muchas ocasiones que hablamos de infidelidad, hay dos versiones de la misma historia y con evolución y variaciones a medida que pasan los días.

Todo salió a la luz cuando se difundieron unas imágenes de los dos colaboradores bastante cercanos y en un tonteo evidente. Ambos salieron el fin de semana a decir que no había pasado nada entre ellos y que todo quedó ahí, en los picos que habíamos visto.

Jorge entonó el mea culpa. Se mostró arrepentido y asumió toda la responsabilidad. Aseguró que su matrimonio no se iba a terminar por esto y que tenía mucho trabajo por delante para recuperar la confianza de su mujer. Muchos empatizaron con él y su dolor.

Nuevos datos

Pero la cosa se fue poniendo fea cuando empezaron a salir nuevos datos. Al parecer, una vez que Alba Carrillo se fue a casa de Marta López a pasar la noche, llamó desde allí a Jorge que no tardó en presentarse allí mismo. Sobre lo que pasó entonces hay dos versiones contrarias.

Mientras que Jorge asegura que no pasó nada y que solo fue allí porque Alba se encontraba indispuesta, ella afirma que “la tensión está resuelta”. Y sí, se refiere a la sexual. Y mientras, Marta en medio sin saber muy bien qué decir. Eso sí, aguantando a todos los que la acusan de haber tendido una trampa a Jorge.

Y por si no hubiera suficientes intermediarios en esta historia, se ha sumado Cristina Porta que se ha pasado por Sálvame a modo de portavoz del ex guardia civil. No dudó en leer unos mensajes que le había enviado por teléfono a modo de desmentido.

El desmentido de Jorge

“Yo no digo a Marta que ha pasado NADA entre Alba y yo porque NO es verdad. ES ABSOLUTAMENTE MENTIRA lo que dice Marta. Nada es nada”, leía Porta.

Y para los que, como Rafa Mora, aseguran que Jorge ha estado durmiendo en casa de su representante, también había un mensaje: “He dormido todos los días en casa, es más, no he visto a Agustín en toda la semana”.

Se ha cuestionado, incluso, que Jorge cogiera el coche después de la fiesta. Cristina Porta salió al paso asegurando que no bebe mucho. Marta López no ha dicho nada, simplemente se ha lanzado al suelo para hacer la croqueta, dejando claro lo que pensaba de ese comentario.

El enfado de Alba Carrillo

Y mientras, Alba Carrillo, cada vez está más enfadada. Le ha hecho una peineta a José Antonio Canales que también ha entrado a opinar y no precisamente para ponerse del lado de la colaboradora con la que también tuvo algo en un pasado.

Ha advertido que se corte todo porque si no va a hablar. Y, después del desmentido de Jorge, ha hablado con Marta a la salida de Mediaset. Su amiga le trasladó una inquietud de Jorge Javier Vázquez que quería saber si habían usado protección.

“Vete a tomar por saco, Marta”, le decía entre risas. “Escucha, si no hubiera usado precaución, ¿serías la madrina?”, le devolvía la pregunta. También se tomó a broma la pregunta sobre si habían puesto música.

Lo que no le hizo tanta gracia es que Marta le explicara que Jorge había dicho que no se fueron de día y que no se fueron en su coche. “Me vas a tocar las narices y voy a decir una cosa que no tengo que decir”, avanzaba Alba. Y Marta la animaba a lanzarse, pero ella se negó, “pero que no me toque las narices”.

Muchas contradicciones y seguro que seguiremos enterándonos de más cosas porque lo de estos dos se ha convertido en una atracción fatal.