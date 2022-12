Los amigos de Aitana también cantan: el tema extra de La Última que le gusta a Broncano

El programa de La Resistencia del jueves fue de lo más divertido gracias a los invitados que acudieron. Broncano pudo charlar con los actores Jorge Motos, Jelen García y la cantante Aitana, que fueron a presentar la nueva serie de Disney+, La Última. Los tres jóvenes no pararon de reir junto al público durante la entrevista mientras revelaban anécdotas y algún secreto que tenían escondido en su teléfono.

Después de desvelar el talento oculto del presentador, la protagonista de la serie mostró a todo el mundo lo que recibió una mañana en la que se encontraba en México. Al parecer, se levantó con siete horas de diferencia y le había llegado una canción que habían creado sus compañeros y que podría ser la alternativa perfecta al disco.

"Espera espera, el principio es importante", explicó Aitana compartiendo el audio desde su móvil. "Mashup La Última. Candela, Vero, Cristian", comienza a sonar la voz de Jorge con autotune introduciendo lo que se avecinaba.

"Por más que tenga ganas no te llamaré, ya no importa lo que soñé. Prometo olvidarte y eso es lo que haré tu culpa, tu culpa y me levanté", canta Jelen. "Es como una mezcla de todas las canciones a su manera", aclaró Aitana para que la gente pudiera comprender qué estaba sonando, consiguiendo que el público estallara en risas.

"Está bastante guapo, está muy chulo", dijo Broncano explicando que le había gustado mucho el tema recopilatorio. "Enhorabuena por el mashup", les felicitó el presentador que se había quedado con la boca abierta después de escuchar el tema.

Parece que es una buena alternativa al disco que ha lanzado Aitana para la serie, ya que muchos usuarios de Twitter han dicho que no está nada mal y que "son los mejores". Además, otro detalle que no pasó desapercibido fue la rapidez de la cantante por quitar el cable de su movil: "el miedo que le tiene al cable ese y que se filtre algo", comentaba entre risas una seguidora.