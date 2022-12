Álvaro Boix comparte los retoques estéticos de su rostro tras ‘La isla de las tentaciones’ y parece otro

Parece que parte de la compensación por ir a La isla de las tentaciones es un pack de retoques estéticos, porque raro es el que sale del programa y no se somete a alguno. Uno de los que ha compartido los suyos es Álvaro Boix.

El tentador que ha logrado conquistar a Claudia Martínez y que ha logrado desestabilizar su relación con Javi Redondo, ha cambiado el aspecto de su cara y no ha dudado en comentarlo en las historias de su Instagram.

Ha desvelado que ha acudido en varias ocasiones a una clínica estética del padre de uno de sus amigos que tiene en Alicante y que es de su plena confianza.

Retoques estéticos

Hemos visto, en las imágenes que ha publicado, cómo le hacían una marcación del arco mandibular. Un retoque que dura unos diez meses. "Hace tiempo que no me retoco y me dura, o sea que estoy muy satisfecho y a día de hoy me veo muy bien con ello".

Para conseguir este efecto de mandíbula más cuadrangular hay que realizar pequeñas filtraciones de ácido hialurónico. Y el coste asciende a unos 500 euros, lo mismo que cuesta, más o menos, el otro retoque se ha practicado en el rostro.

También, en varias ocasiones se ha repasado la zona de la frente y el entrecejo con toxina botulínica para acabar con las arrugas de la zona superior de la cara. “Magia”, es la palabra con la que describe el resultado.

Seguro que no serán cambios que hayan impresionado a Claudia que ya dejó claro que a ella no le gusta un chico por su físico. Algo, a lo que, por lo que parece, él sí que le da mucha importancia. Desde luego, su rostro parece otro.

Uno más que sumar a la lista de los participantes del programa que se han sometido a algún retoque tras salir del programa. Lo que no sabemos es si a Claudia le habrá gustado y si habrá comenzado con él, o no, una relación.