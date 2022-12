Dvicio anuncia su “último concierto juntos”

La noticia pilló a casi todo el mundo por sorpresa. Dvicio anunciaba el pasado 26 de octubre la salida de Andrés Ceballos de Dvicio lo que suponía un "hasta pronto" en la formación tal y como ellos mismos mencionaban en su comunicación oficial. Ahora ya hay fecha para ese "hasta pronto" que tendrá lugar el 9 de diciembre.

Falta una semana, por lo tanto, para la despedida de una de las formaciones más icónicas de la música en España y su show final tendrá lugar en Roquetas de Mar (Almería) en el Teatro Auditorio de la localidad andaluza. Las entradas ya se encuentran a la venta a traves de la web del propio auditorio y en taquillas. El precio de las mismas es de 34 euros.

"Este próximo 09 de Diciembre tenemos un concierto muy especial ❤️ Será nuestro último concierto juntos y deseando poder veros a todos en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar 🙌🏼" anunciaba el grupo a través de su perfiles oficiales en las redes sociales.

Será el último show de Dvicio rodeado de sus fans y de los suyos para decir adiós 8 años después de su debut discográfico con Paraíso que estaba incluído en Justo ahora.

La despedida de Dvicio y el inicio de Andrés Ceballos en solitario

"A nuestros querid@s fans. Hoy tenemos que comunicaros algo muy difícil para todos nosotros. Después de todo este tiempo caminando juntos, Andrés ha tomado la decisión de dejar DVICIO y emprender su carrera en solitario. Por lo que haremos los conciertos que aún quedan de esta gira 2022 juntos y después toca separar caminos. Llegado ese momento Dvicio se tomará un descanso para pensar en el futuro. Gracias a toda la gente que nos ha seguido desde los comienzos con Justo ahora y a los que se sumaron hasta día de hoy con El Laberinto. Han sido muchos años de momentos increíbles junto a vosotros. Habéis sido y sois un gran motor. Os queremos y os estamos muy agradecidos por tanto apoyo y cariño a lo largo de los años. Dvicio. Hasta Pronto" explicaba el grupo en su comunicado oficial.

Apenas un par de meses después hemos podido charlar con Andrés Ceballos y conocer cómo están siendo sus primeros pasos en solitario: "Obviamente con un sentimiento de nostalgia. De dejar atrás una época. Como si tuviese un álbum de fotos y viese todo lo que he hecho. No es fácil. Han sido diez años increíbles con mi banda. Creo que ahora ha arrancado otra época. Me lo estaba pidiendo el cuerpo. Cuando uno escucha el cuerpo, tiene que hacerle caso. Ahora estoy escribiendo para lo que será mi primer proyecto en solitario.