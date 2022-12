Nia y Rocco Hunt se enfrentan al test de cultura pop: Taylor Swift, Ana Mena y Tamara Falcó

Nia Correia, Rocco Hunt y Lennis Rodríguez se han unido en el tema Candela: una canción llena de ritmos donde demuestran que sus estilos combinan a la perfección. Para hablar sobre esta colaboración, Nia y Rocco acudieron a los estudios de LOS40. Además de contarnos todos los detalles sobre cómo surgió esta canción, la canaria y el italiano se han atrevido a enfrentarse a nuestro test pop.

Los dos artistas han respondido a algunas preguntas sobre actualidad relacionadas con la música, la televisión, el corazón y el deporte. Vamos, que estén ligadas con el entretenimiento en general.

De este modo, Nia y Rocco han hablado sobre la ruptura de Tamara Falcó e Iñigo Onieva o del último disco de Taylor Swift.

“Es que ha sido como mucho cotilleo en España. Hasta en las noticias salió”, le explica Nia sobre Iñigo Onieva a Rocco Hunt cuando ha aparecido la pregunta de “Nombre de la expareja de Tamara Falcó con quien estaba prometida”.

Los dos artistas también han cantado el inicio de Despechá de Rosalía. También han entonado una parte de Monotonía de Shakira y Ozuna. Dos temas que controlan más que el disco de Midnigthts de Taylor Swift.

Sobre el mundial de Qatar

Ni Rocco ni Nia están siguiendo el Mundial de Qatar. “Los italianos nos vamos a ir de vacaciones durante el Mundial, porque este año no estamos clasificados para jugar. Mientras que no ganemos, no lo vemos”.

La cantante canaria, por su parte, ha dicho lo siguiente, haciendo referencia a Chanel: “Yo no tengo ni idea sobre el Mundial. Lo único que sé es ‘toke, toke, toke”.

¡Dale al play y disfruta del contenido completo!