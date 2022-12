En un mundo donde todo cada vez va más rápido y donde apenas se le otorga valor a las pequeñas cosas que nos ocurren en el día a día, hay veces que es necesario parar unos segundos y apreciar lo que tenemos. "Mis ganas ganan: nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente" es el título del libro con el que Elena Huelva relataba a principios de este año su experiencia padeciendo un sarcoma de Ewing, un libro cuyo nombre recoge el mantra que ha acompañado a la joven sevillana en los últimos cuatro años de lucha contra el cáncer y en su visibilización de esta enfermedad.

En las útlimas horas, además, las redes sociales han hecho trending topic precisamente este mensaje de Elena bajo el haghstag #MisGanasGanan, en reconocimiento de la inspiración que supone para miles de personas su forma de ver la vida y entender el mundo, así como en agradecimiento por seguir compartiendo su historia en estos últimos cuatro años.

Elena Huelva publicaba este fin de semana un vídeo que, en sus palabras, le hubiese gustado no tener que publicar nunca: "las cosas no están yendo bien... Y nada, quiero dejar claro que yo ya he ganado, mis ganas han ganado por todo el amor y por las personas que tengo a mi lado. Pase lo que pase, sé que mi vida no se queda en vano porque he luchado y he conseguido lo que quiero visibilizar" explicaba para una audiencia de más de 600.000 seguidores que la acompañan en su día a día a través de TikTok.

"Quiero que siempre os acordéis de la frase 'mis ganas ganan' para todo: que no hace falta ganar para saber que ya hemos ganado; porque al final la vida se trata de vivir y de llevarte los recuerdos que tienes con las personas y yo me llevo muchos recuerdos buenos con personas maravillosas" comentaba la joven, que ha recibido miles de muestras de cariño de sus seguidores y de todo tipo de celebridades a través de las redes sociales, que se han encargado de seguir transmitiendo este mantra de superación y estas palabras de sabiduría de la sevillana.

Hace algunos días, además, podíamos verla asistiendo a la premiere de La última en Madrid y compartiendo un ratito con una de las personas a las que más admira, Aitana, cuya música le ha ayudado en los momentos difíciles. Muchos han sido quienes han querido mandarle mensajes de cariño, apoyo y fuerza en las últimas horas, agradeciendo toda la inspiración y enseñanzas que transmite diariamente: "Elena ha conseguido que tantxs le apoyéis por cómo es ELLA, por su persona. Y eso es lo más bonito que puedes hacer en la vida, que te quieran. #MisGanasGanan" publicaba su hermana a través de su perfil de Twitter, agradeciendo todo el cariño recibido.

Como dice Elena, lo importante es vivir y compartir el tiempo que tienes con las personas a las que quieres, creando recuerdos que hagan que cada día merezca la pena. El legado de Elena ya es infinito y su actitud un ejemplo para todos.