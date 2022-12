La doble de luces de Aitana en 'La última' comparte algunas de las imágenes y secretos detrás de las cámaras

Este 2 de diciembre se estrena internacionalmente La última, la primera serie de Disney Plus producida en España que suponía además el debut actoral de Aitana, donde la cantante se ponía en la piel de Candela, una veinteañera que persigue su sueño de dedicarse a la música.

En esta ficción sobre cumplir sueños le acompaña también su pareja: Miguel Bernardeau interpreta a Diego, un antiguo compañero del instituto de Candela que busca cumplir su propio sueño de ser campeón del mundo de boxeo. Durante un encuentro fortuito en El Oasis, el local donde Candela y su amiga Vero cantan sus canciones, los caminos de estos dos jóvenes volverán a encontrarse después de varios años para hacernos testigos de una historia donde ninguno de los dos lo tendrá fácil para conseguir lo que busca.

Desde el estreno de la serie hace tan solo tres días, la cantante no ha dejado de ser trending topic en Twitter, ya fuese por el lanzamiento de entradas para su último concierto de la era 11 Razones, que tendrá lugar en el Wizink Center de Madrid el próximo 20 de diciembre, o por los miles de usuarios que daban una oportunidad a La última para ver cómo se manejaba Aitana delante de las cámaras, la catalana ha formado parte de la conversación social de los útlimos días.

Al mismo tiempo, cada vez vamos conociendo más detalles del rodaje de este proyecto. Y es que en las últimas horas Elena, en TikTok @elenamufe01, ha compartido su propia experiencia detrás del rodaje de la serie, compartiendo con el resto del mundo que ha formado parte de La Última haciendo las veces de doble de luces de Aitana, esto es, siendo caracterizada y vestida como Candela para grabar algunos planos y escenas en las que solamente vemos a la protagonista de espaldas, con casco, o lo suficientemente lejos para que sus rasgos faciales no se distingan en la pantalla.

El resultado: un vídeo compartido en la red social de moda donde acumula más de 40.000 reproducciones, con un collage de momentos (el concierto en el Wizink de Candela, los paseos en moto con Diego, etc.) en los que Aitana dejaba a Elena el papel de Candela, seguramente para avanzar en el rodaje de otras escenas y planos importantes.

Las primeras reacciones no se han hecho esperar. "Ay, qué guay, cuantismo me alegro" o "me siento estafada JAJAJAJA" son algunos de los comentarios que se pueden leer en su publicación, estableciéndose un espectro de opiniones en las que muchos se han sorprendido de la existencia de esta figura.

Sea como fuere, Aitana ha demostrado aprobar con nota en su debut como actriz en la pequeña pantalla, cumpliendo su propio sueño y ayudando, como vemos, a crear otros puestos de trabajo en los que otras personas han cumplido el suyo: "Qué bonito haber podido formar parte de 'LA ÚLTIMA'. Me llevo mil momentos bonitos y, sobre todo, aprendizaje. Siempre #Candela" escribía Elena en su perfil de TikTok.