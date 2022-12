Avance semanal de 'Tierra Amarga': ¿Qué pasará en el capítulo de hoy?

Puede que esta sea una semana especial con el puente de diciembre, festivo nacional, pero eso no significa que Antena 3 cambie su parrilla con su ración diaria de ¡Tierra Amarga! La serie turca que ya ha triunfado en más de 30 países.

La superproducción internacional que ya ha arrasado con sus datos de audiencias en el extranjero y dentro de nuestro país, se emite cada tarde a partir de las 17:45 horas en Antena 3. ¡No te lo puedes perder!

Este es el avance semanal de Tierra Amarga (Antena 3) con todol capítulos y lo que pasará del 5 al 9 de diciembre:

Lo que pasará en el capítulo de Tierra Amarga este lunes

En el nuevo episodio de este lunes 5 de diciembre, los hombres de Çolak se apropian de cosechas de las tierras de la familia de los Yaman.

Mientras tanto, Saniye y Gülten se enfrentan a ellos y, por su parte, Mehmet y Züleyha están inmersos en los preparativos de su boda, que está cada vez más cerca. ¡Qué nervios!

Para los que se hayan perdido lo ocurrido anteriormente en la serie turca de éxito de Antena 3, no pasa nada. Aquí os dejamos un resumen de todo lo que pasó la semana pasada en Tierra Amarga.

Çukurova vive momentos de tensión desde la llegada de Haşmet Çolak, que ha vuelto poara volver a hacerse con el poder de la ciudad. Sin embargo, sabe que ahora es Züleyha quien lidera y, por eso, quiere convertirla en aliada. Eso sí, quiere ajustar cuentas con todo aquel que él cree que le debe algo.

Pero eso no es todo. También en episodios anteriores hemos podido vivir otro momentazo entre Züleyha y Mehmet. Él le ha instado a que adelanten la boda a la semana siguiente porque no puede esperar a casarse con ella.

Aunque no todo son buenas noticias. Betül vuelve a hacer de las suyas y esta vez su objetivo es vengarse de Fikrte y de nuestra protagonista. Ha tenido la oportunidad de irse y empezar una nueva vida, pero ella solo busca su justicia personal. Como parte de su plan, la joven ha empezado a acercarse a Vahap y...¡le ha drogado! ¿Qué intenciones tiene Betúl?

Ya en el último capítulo del viernes quedó demostrada la enemistad entre ambas cuando Betül y Sermin convocaron una rueda de prensa para humillar a Züleyha, pero lo que no sabían es que ella tenia todas las pruebas que demuestran la malversación cometida por la primera y ella también va a por todas con tal de defenderse.

Pero ellas no son las únicas que atraviesan problemas. Hakan está harto de fingir ser Mehmet y no puede seguir ocultando su verdadera indentidad durante mucho más tiempo. Además, ahora atraviesa él solo, y en silencio, la muerte de su hermana, a la que no pudo despedir para no ser descubierto.