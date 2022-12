Sara Carbonero y Nacho Taboada, más unidos que nunca tras el alta hospitaliaria de la periodista

El pasado 21 de noviembre, Sara Carbonero volvía a revivir una de sus pesadillas. Tras asistir a la Clínica Universitaria de Navarra a una revisión médica del tumor maligno de ovario por el que fue intervenida hace tres años y medio, la periodista era ingresada y operada de urgencia.

Durante los días que estuvo ingresada en el hospital tanto su entorno más cercano entre las que están su hermana, su hermana Irene y su amiga, Isabel Jiménez, no se separaron de ella. Sin embargo, no solo ha recibido el cariño de su familia, sino que su chico, Nacho Taboada, tampoco se ha separado de la periodista.

El músico ha estado pendiente de Sara en todo momento. De hecho, era a través de un vídeo donde se veía cómo llegaba el artista a la clínica en su propio vehículo y de una manera muy discreta.Un apoyo fundamental en estos momentos tan complicados que, sin duda, han reforzado más aún su amor. Y es que, aunque su amor empezó hace apenas unos meses después de que la periodista pusiera el punto y final a su breve romance con Kiki Morente, parece que todo va viento en popa y están más que felices juntos.

Más unidos que nunca

Tras recibir el alta el pasado 28 de noviembre, Sara compartía unas palabras que reflejaban que todo había quedado en un susto: "Este vídeo es de ayer, minutos después de que me dieran el alta, saliendo del hospital. Cuando la felicidad no me cabía en el pecho por el mero hecho de sentir de nuevo el aire en la cara y poder respirar y disfrutar de otro atardecer más", escribía junto a un vídeo en el que aparecía con la ventanilla bajada y el aire moviendo su pelo.

La exmujer de Iker Casillas también quiso agradecer las muestras de cariño recibidas, algo que le abruma y a la vez le llenan de energía para seguir adelante. Ahora que todo está volviendo poco a poco a la calma y está empezando a recuperar su día a día, Sara ha aprovechado para pasear por la capital.

Sara Carbonero y Nacho Taboada llegando a casa de Isabel Jiménez. / Getty / Angel Diaz Briñas/Europa Press

Ha sido ahí cuando se ha visto a Sara y Nacho montados en el coche llegando a casa de la presentadora de los Informativos Telecinco, Isabel Jiménez. Mostrando que la pareja sigue igual de unida y que no se han separado durante estos días, han derrochado complicidad y nos han dejado ver que en los malos momentos el amor es lo más importante.