Risto Mejide se disfraza de personajes de Marvel y sus seguidores opinan: “Estas pa' untar y mojar"

Que Risto Mejide es un tipo duro no es nada sorprendente. Su fachada no es más que un papel televisivo que, a veces, también se permite el lujo de dejar de lado. Y es que en esta edición de Got Talent ya lo hemos visto en más de una ocasión dejar la coraza a un lado y mostrar su lado más sensible.

Además de emocionarse con la sorpresa que todo el equipo del progama le preparó por su cumpleaños, también lo hemos visto subirse al escenario e interpretar una de las obras que lo han acompañado en los duros momentos que ha vivido en los últimos meses: Sebastian Bach y sus dieciséis notas.

No sabemos si es por todos los contratiempos a los que se ha enfrentando en los últimos meses, entre ellos, la separación de su exmujer, Laura Escanes, o que realmente es así, pero tiene que mantener su compostura, pero lo cierto es que nos ha sorprendido y para bien.

Aprovechando estos días de descanso, el publicista ha sacado su lado más gracioso y creativo y ha decidido convertir una foto suya disfrazada de varias personajes de Marvel. ¿Te imaginas a Risto, el tipo con menos humor de televisión, disfrazado de Spiderman? Pues no tienes que soñar mucho.

Su nuea versión

"Mis avatares creados por IA", escribía junto a una galería de, ni más ni menos, diez imágenes donde podíamos ver una versión muy distinta a la que estamos acostumbrados de él.

Desde un traje de villano de cómic, sí a lo general, a parecerse a Charles Xavier de los X-Men, a convertirse en uno más de los personajes de Black Panther incluso a uno más del team de Iron Man.

Sin duda, una transformación que ha llevado a posicionarse a sus seguidores. Sin saber muy bien cual es traje ganador han cumplido con el juego y han contestado a la pregunta de Risto: "¿Cuál prefieres?".

Para la buena verdad, como ha dicho una de sus comentaristas, "todos son magníficos" y los votos han estado muy repartidos: "el cuatro", "el cinco y el seis", "el dos refleja la actividad cerebral. Un cerebro creativo", pero si hacemos un recuento así a ojo, el disfrax de Charles Xavier, es decir, el número dos se proclama vencedor absoluto.

Sin embargo, como siempre, han salido sus followers más creativos y hay quienes han opinado que no les gusta ninguno, que lo prefieren a él "al natural". Aunque para comentarios imaginativos este: "El 8 me flipa 🔥 y el 5 me derrite 🤤🤤 en todos tus avatares estas , pa untar , mojar y provar 😂😂🙈🤭😘 Eres único".