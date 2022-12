Miki Núñez desvela los problemas de salud mental que tuvo con Eurovisión

Miki Núñez se une a la lista de artistas que han tratado la salud mental desde su propia experiencia. En este caso, lo hace hablando de su etapa en Eurovisión, en la cual sufrío problemas de ansiedad. A pesar de las numerosas entrevistas que ha dado el cantante dese que saltó a la fama con Operación Triunfo y el festival en 2019, nunca había desvelado estos problemas.

Este proceso fue muy bonito para él, pero le trajo muchos problemas: "Eurovisión fue muy fuerte. La repercusión fue muy buena para mí. Si no hubiera habido pandemia, hubiera ido de gira por Grecia, Alemania y muchos sitios. Pero es muy duro. Estás seis meses viviendo de una canción. No te pagan nada, pero sí una promoción", relataba el artista.

Cuando recuerda su paso por el festival europeo al ritmo de La Venda, el barcelonés habla de que descubrió "lo que era la ansiedad. Empecé a saber qué era no poder coger aire, marearte, tener una sensación de un nudo en el cuello". Fue por esta razón por la que sus padres le ayudaron "llevándome al psicólogo".

🔊 MIKI NÚÑEZ (@mikinunez): "Durant un any sencer em despertava a mitjanit per culpa de l'ansietat"



👉 L'entrevista: https://t.co/POtII4UaYe pic.twitter.com/ec6psFmyfq — El suplement (@elsuplement) December 4, 2022

Hubo un momento en el proceso en el que sufrió un "colapso" por estar volcado al cien por cien en su participación, con estas palabras lo recordaba Miki: "Durante un año entero tuve la sensación de que no me entraba el aire. Me despertaba por la noche así". Aunque aseguraba que estaba mejor, no renunció nunca a seguir yendo a terapia.

Además, el cantante confesó que de pequeño tuvo un transtorno alimenticio: "Un día decidí que, después de comer, era guay ponerme a vomitar porque así no comía. Cuando lo hice le dije a mi madre que necesitaba un nutricionista y un psicólogo".

Con su propia historia ha querido resaltar la importancia de la salud mental, un tema que en las últimas semanas está adquiriendo gran importancia por la cantidad de artistas que están hablando de ello, como es el caso de Miki Núñez.