Día Internacional de las Montañas: 5 cosas que (quizá) no sabías sobre ellas

Las montañas son parte esencial del planeta. Un territorio que alberga la mitad de toda la biodiversidad que existe y que, desde 2002, cuenta con su propio día internacional: el 11 de diciembre. Así lo decidió la ONU en una resolución en la que alentaba a la comunidad internacional a organizar actos para resaltar la importancia de cuidar estos gigantes que son de todos. Este año, la cita lleva por lema ‘Las mujeres mueven montañas’, y pone precisamente el foco en ellas por su papel fundamental en el desarrollo social y económico en las zonas montañosas.

Con motivo de Día Internacional de las Montañas, desde el Eco de LOS40 te contamos cinco curiosidades sobre ellas. Secretos que invitan a descubrirlas, pasearlas y disfrutarlas.

1. Fuente de agua, fuente de vida

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las montañas proveen entre el 60% y el 80% de agua dulce al mundo. Además, en ellas viven aproximadamente 1.100 millones de personas, lo que equivale al 15% de la población mundial. Además, son un imán para el turismo: se calcula que entre el 15 y el 20% de la industria del turismo mundial tiene como destino las montañas.

2. ¿La más bonita del mundo?

Sobre gustos no hay nada escrito… ¿o sí? En lo referente a las montañas, existe un cierto consenso al respecto de cuál es la más hermosa del planeta: el Monte Cervino, ubicado en la frontera de Suiza e Italia, y que también es conocido como Matterhorn, Hore o Horu. Una espectacular formación con forma de pirámide y cuya cumbre se alza 4.478 metros sobre el nivel del mar.

3. España, país de montañas

Basta echar un vistazo a un mapa físico para comprobarlo: la geografía española es especialmente montañosa frente a la de otros países de nuestro entorno. Y es que, aunque Europa es el continente más llano del planeta con una altura media próxima a los 300 metros, en España dicha cifra se sitúa en los 660 metros. ¿El más alto de todos? Andorra, con 1.996 metros de altura media, seguido de Armenia (1.792), Georgia (1.432) y Suiza (1.350). En cuanto al mundo entero, el país más montañoso es Nepal, donde el 64% de la superficie está ocupada por montañas. Y otro dato curioso: en cuanto a capitales, la situada a mayor altura de toda la Unión Europea es Madrid, gracias a sus 657 metros.

4. El Everest es cada vez más alto

No hace falta ser un as de la geografía para saber cuál es la montaña más alta del mundo: el Everest, con sus imponentes 8.848 metros de altura, ocupa el trono. Lo que no sabe tanta gente es que sigue creciendo: los movimientos de las placas tectónicas provocan que la altura del Everest se incremente 4 milímetros cada año. Eso sí: si se incluye en el ranking de las montañas más altas aquellas que nacen bajo las aguas, la más alta del mundo no es el Everest, sino el Mauna Kea hawaiano: desde su base en el fondo del océano hasta la cumbre, supera los 10.000 metros de altitud.

5. Sí: quedan montañas por escalar

Con sus 7.570 metros, el Gangkhar Puensum es la montaña más alta de Bután. Pero, sobre todo, es famosa en el mundo entero por ser una de las pocas que aún no han sido escaladas. El motivo no es sólo su altura (se sitúa en el puesto número 45 de las más altas del planeta), ni la dificultad que entraña coronar su cima, sino sobre todo el hecho de que el país asiático ha establecido unas fuertes restricciones para evitar la proliferación de alpinistas que degraden el entorno natural.