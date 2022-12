Amaia Montero rompe su silencio y publica su primera foto tras salir de la clínica  

El estado de salud de Amaia Montero ha hecho saltar las alarmas en redes sociales y ha preocupado mucho a sus seguidores en las últimas semanas. Tras compartir una imagen en blanco y negro, sin maquillaje ni filtros y sin ni siquiera haberse peinado fueron muchos los que se preguntaron qué le pasaba a la artista.

Una preocupación que aumentó por las palabras que había elegido para acompañar la fotografía: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?". Más tarde se conocía que la exvocalista de La Oreja de Van Gogh' era ingresada en un hospital de Navarra por padecer un "fuerte cuadro de estrés y ansiedad".

Durante estas semanas no se han conocido muchos detalles al respecto. Tanto sus familiares como sus amigos más cercanos han preferido guardar silencio y llevar este bache emocional en la más estricta intimidad. Según se ha conocido, la intérprete habría preferido estar apartada del foco mediático y se habría volcado de lleno en su recuperación.

El mar todo lo cura

Afortunadamente, parece que todo va a mejor y Amaia Montero estaría mucho más animada. No hay más que ver la última publicación que ha hecho en sus stories de Instagram. La artista habría encontrado la paz que necita para terminar de recuperarse en el mar, y es que ya sabemos el dicho de que el mar todo lo cura...

A juzgar por la imagen el agua salada habría sido su refugio durante estos días. Con una gorra negra a conjunto con una sudadera y mostrando una pequeña sonrisa, la cantante ha reaparecido en redes rompiendo su silencio sepulcral. Un gesto que ha tranquilizado a sus seguidores y que muestra que poco a poco va a mejor.

Como en cualquier momento crucial de la vida, la música ha sido su mejor aliada para recargar pilas. En el caso de la vazca, la sintonía que ha marcado esta etapa de su vida no habría sido otra que la banda sonora de Jon Secada, concretamente la canción Just Another Day, (otro día más).

No obstante, a pesar de habernos mostrado sus avances, hace una semana aseguraba en 'Socialité' que todavía "no está preparada" para volver al ruedo. Asimismo, aprovechaba para explicar qué le había pasado: "Sabéis como soy de reservada en mi ámbito personal, y mucho más en algo así". Un momento en el que también quiso defender a su familia y de cómo se le había tratado durante estas semanas: "Ha sido bastante heavy".

Aunque como la hemos visto está dispuesta a poner todo de su parte para volver más pronto que tarde, todavía le queda camino por recorrer.