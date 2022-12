Javi emociona con su discurso tras ver la infidelidad de Claudia en ‘La isla de las tentaciones’

Uno de los momentos más esperados en La isla de las tentaciones era el de Javi Redondo descubriendo en su hoguera el beso de su chica, Claudia Martínez con Álvaro Boix. Y ha llegado en el programa de este jueves.

“Si ves que se van a dar un beso, tápame”, le pedía Javi a su amigo Mario González antes de ver las imágenes a las que había dado paso Sandra Barneda en su hoguera. Y aunque Mario le decía que lo tenía que ver, él aseguraba que “no quiero verlo”.

Y llegó el momento de verlo. “Javi, respira”, le pedía Cristian. “Vaya tela, chaval”, decía Mario y Andreu se llevaba las manos a la cara. Javi parecía en shock intentando asimilar las imágenes. “¿Se ha besado, cien por cien?”, seguía preguntando.

No saltaba, ni lloraba, ni gritaba… simplemente silencio, cabeza bajo. “Te lo he dicho”, le decía a Mario con esa calma tensa tan perturbadora.

“¿Puedo ver las imágenes que quedan y después hablar contigo?”, le preguntaba a Sandra. La presentadora atendía su petición y le ponía más imágenes. Mario no podía dejar de mirarle y Javi le repetía varias veces: “Tranquilo”.

Pero volvía a ver el beso en la tumbona y luego otro en el jacuzzi. “De esa tía sí que no te has enamorado tú”, le decía Mario mientras él miraba y no miraba. Su vaso se llenaba cuando veía a su chica meterse en la cama con el tentador. Entonces sí se levantaba de su sitio, aunque era incapaz de dejar de mirar.

El emotivo discurso de Javi

“Ya ha quedado claro todo, ¿no?”, preguntaba finalmente a Sandra, “se acabó Javi-Claudia. No la reconozco, pero te aseguro que ha perdido a un tío que no sé si seré el hombre de su vida, seguramente no, porque si no, no actuaría así, pero ha perdido a un hombre que la respeta, que la quiere, que mira por ella antes que por él, que la mima, que la protege, que daría su vida por ella, todo lo que puede pedir una mujer a un hombre, lo ha tenido”.

“Y posiblemente mi gran fallo con Claudia es que la haya querido apoyar siempre en todo, que sabe que me tiene y, al final, a la hora de meterse en la cama con un pringao…yo pensaba que estaba con una persona que esto lo sabría ver venir, es que la consideraba una tía inteligente, honrada, respetuosa y ver todo esto, ahora a mí me descuadra, el saber con quién he estado yo un año y medio de mi vida y eso es lo que más me jode”, reconocía.

“Yo sé que lo voy a pasar muy mal porque yo estoy enamorado de Claudia desde su cabeza hasta su último dedo, pero, ¿te digo una cosa? De amor nadie se ha muerto”, admitía.

Sandra le preguntaba una razón, una motivación para que su chica hubiera actuado así. “No tengo cojones, perdón por las palabras, a explicarte qué se le ha pasado por la cabeza para hacer esto. Y yo te juro que le voy a desear lo mejor porque se lo merece, porque yo sigo enamorado de ella, pero yo no quiero saber más de una persona así”, confesaba.

Sandra se asombraba con la entereza con la que Javi estaba afrontando la situación. “Pensé que me iba a derrumbar y he soltado lastre y esto a mí me está matando porque, yo, ver a la mujer de mi vida, que he conocido lo que es enamorarme por ella, que he conocido lo que es que te den un beso y se te ericen los pelos, que he comprendido lo que es un San Valentín. No comprendo que se te pueda evaporar de la cabeza”, añadía.

“A mí ahora me va a costar mucho volver a creer en el amor, confiar en una chica. Me va a cerrar más todavía porque voy a pensar que cualquiera me la puede pegar”, aseguraba.

Sandra le hacía pensar en un posible arrepentimiento de Claudia. “No se va a arrepentir, qué cojones se va a arrepentir… y si se arrepiente, ahora soy yo el que no sé si la puedo perdonar”, sentenciaba.

Y no está molesto con el programa sino más bien todo lo contrario. “Me ha servido para madurar. Creo que soy un niño que ha madurado tarde y cuando tocas fondo es cuando dicen que conoces tu mejor versión de ti mismo y sales adelante y yo creo que esto me va a servir a mí para salir adelante y decir que soy un tío que tiene dos huevos y empieza, desde hoy mismo, a quererse y valorarse como toca”, terminaba diciendo.

Finalmente, se rompe

Una entereza que muchos han aplaudido en redes, pero que no ha logrado mantener cuando Sandra le ha dicho que no había más imágenes para él. Era entonces cuando la tensión acumulado hacía mella y se derrumbaba sin poder dejar de llorar. Lágrimas que también corrían por la cara de Sandra.

Javi quiso darle las gracias a la presentadora. “Ayer me dijiste que confiara en mi pareja, pero, hoy ya, no voy a confiar más en ella, pero te agradezco que me hayas hecho abrirme con mis compañeros, ser mejor persona. Puedo ser un mueble, como dicen, pero soy buena persona y en este mundo cuesta cada vez más encontrar personas buenas como yo. Claudia es buena persona, también…”, decía cara a cara con Sandra.

“Escúchame, no hay nada más importante en esta vida que el amor”, le decía Sandra. “Pues yo ya no creo mucho en él”, respondía él antes de que ambos se abrazaran.

Cuando él volvía a su sitio, más recompuesto, aseguraba que “yo me he enamorado de Claudia, pero también de mi relación con Claudia. Creo que tenemos que tener una conversación. Yo le voy a desear lo mejor a ella porque es el amor de mi vida y para mí va a ser una persona maravillosa”, terminaba diciendo.

Llega la noche

Así acabó su hoguera. Y claro, con semejante entereza y discurso de respeto y amor, las redes no podían más que rendirse ante él que ha recibido el apoyo de gran parte de la audiencia. Muchos se han emocionado con sus palabras y se han puesto de su parte.

Pero luego llegaba la noche. Hasta ahora, Javi se iba a dormir besando los calzoncillos que llevaban la cara de su chica. Pero en esta ocasión, caía en un llanto desconsolado. Mario, no dudó en acercarse a él y meterse en su cama para consolarle en su peor noche en la isla. “Qué hostia me ha dado la vida”, aseguraba Javi.

“Esto te va a servir para aprender, vas a crecer aún más”, le aseguraba su amigo. Y hablaban sobre un posible arrepentimiento de Claudia. Mario le aconsejaba que no la perdonase y Javi dudaba sobre si podría hacerlo o no.

Habrá que esperar a la hoguera final para conocer el desenlace, pero está claro que este reencuentro promete.