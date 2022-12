Tania recrimina a Samuel su lío sexual con Elena en la hoguera final de ‘La isla de las tentaciones’

La isla de las tentaciones 5 está a punto de llegar a su final y nos quedan por ver las hogueras más importantes. Esas en las que comprobaremos, por fin, si alguna pareja continuará junta tras haber pasado por esta experiencia televisiva. Desde luego, la cosa pinta mal para la mayoría.

Pero antes veremos el encuentro de los chicos con los solteros que han hecho caer a sus chicas en la tentación. “¿Crees que Claudia me sigue queriendo?”, le pregunta Javi Redondo a Álvaro Boix que contesta con un rotundo “no”.

“Hostia, va a ser graciosa la entrevista”, asegura Javi que seguirá hablando con el chico que ha logrado derribar la coraza de Claudia Martínez que parece haber encontrado en él una vía de escape a la relación de dependencia que sentía con su chico.

Aitor entrará a la hoguera al ritmo de la canción de Andreu Martorell, esa que habla de las alas que tiene. Veremos qué le dice sobre Paola y el estado de su relación.

“Te he traído un bocadillo de choped para, por lo menos, cuando te vayas solo a Murcia, al menos que vayas acompañado del bocadillo de choped”, le dice Vladi a Cristian haciendo referencia al bocadillo de atún con mayonesa que le preparaba Ana.

Y cómo no, aparecerá en escena Hugo Paz, el chico que ha logrado conquistar a Tania Deniz. “Entre las caritas blancas que tienen todos, yo que vengo de negro y la relación de Samuel que está completamente muerta, esto parece un velatorio”, aseguraba nada más llegar.

Despedidas

Y en esta recta final, queda pendiente el momento de elegir pareja para la cita final. Una cita de 24 horas en un hotel de lujo. “Dormir juntos o no, será vuestra decisión”, les aclaraba Sandra Barneda.

“Me has hecho replantearme muchas cosas que hacen que tenga mis dudas respecto a la hoguera de hoy”, le decía Cristian a María de los Ángeles en su despedida.

“Pase lo que pase, yo te quiero tener en mi vida sí o sí”, le decía entre lágrimas Tania a Hugo Paz. “Menos mal que has venido”, eran las palabras de agradecimiento de Claudia a Álvaro.

Hoguera final de Tania y Samu

Tras esas citas definitivas, llegarán las hogueras finales, el reencuentro de las parejas y la decisión final sobre su relación. Hemos visto la primera, la de Tania y Samuel.

“Estarás relajado con el polvito que te marcaste”, son las primeras palabras de Tania a su todavía chico, nada más reencontrarse con él. Una frialdad que se irá rompiendo a medida que repasen su paso por el programa.

“Mírame a los ojos y dime de verdad que no te gusta, sé sincero”, le dice entre lágrimas Tania a Samu. “Lo juro. Todas las hogueras he llorado por ti Tania. Que lo he pasado realmente mal”, aseguraba él.

¿Habrá reconciliación? ¿Qué sucederá con el resto de parejas? ¿Cómo serán las despedidas con los solteros? Muchas preguntas que pronto tendrán respuesta.