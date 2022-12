Carmen se enfrenta a Claudia por Javi en ‘La isla de las tentaciones’: “Rezo para que no vuelva contigo”

Esta semana hemos podido ver en La isla de las tentaciones la hoguera de las chicas. Sandra Barneda les anunciaba que no había imágenes para ninguna. Era la noche en la que tendrían que enfrentarse a las solteras favoritas de sus chicos.

Carmen Saavedra iba a dar la cara por Javi Redondo. “Yo no tendría que estar en esta posición, tendría que estar Tania, ya que te ha robado al Huguito en tu cara”, era lo primero que le decía a Claudia Martínez.

“No sé quién eres, porque no has salido en ninguna imagen de mi novio, no sé qué pintas aquí”, respondía ella que no entendía por qué había sido la elegida. “No sé qué pintas tú aquí con lo mala que has sido con tu novio”, respondía la tentadora.

“Tú no sabes la relación que tengo yo con Javi, sabrás lo que él te haya podido contar en unas semanas”, aseguraba Claudia. “Yo sé lo que he visto”, respondía Carmen. “¿Y tú sabes el porqué de lo que has visto? ¿Tú sabes lo que yo siento o lo que llevo sintiendo meses?”, preguntaba Claudia.

“Yo creo que tú no sientes absolutamente nada porque Javi es un chico diez y no se merece lo que tú le has hecho”, defendía Carmen a su amigo. Algo que no negaba Claudia que también defendía que Javi era un chico diez. “Realmente yo a ti no tengo que darte explicaciones, se las daré a él. Dime a qué has venido, ¿qué quieres?”, le espetaba.

Cuando Carmen le explicaba que no le parecía bien que le pusiese ojitos a Hugo, ella aseguró que era una película que se había montado Javi: “Tu novio no se monta ninguna película y rezo para que no vuelva contigo”, defendía Carmen.

Las preguntas de Claudia

Sandra Barneda recordaba que Claudia podía hacer tres preguntas. Primera: “¿Javi realmente se está dando cuenta de que yo estoy actuando así por un motivo?”. La respuesta era un “no” rotundo.

“Es evidente de que no se da cuenta de nada”, admitía Claudia. Tania interrumpía para decir que se notaba que Carmen no había hablado con él, que estaba ahí porque lo había intentado con todos.

“Es que nosotras estamos solteras y podemos hacer lo que queramos, ustedes, sin embargo, venís con pareja y se ha notado el respeto que le tenéis a vuestras parejas”, lanzaba como zasca la tentadora.

Segunda pregunta: “¿Javi es capaz de perdonar lo que ha visto de mí?”. Claudia recibía el segundo “no” rotundo. Claudia aseguraba que solo era su opinión y que le importaba bastante poco. “No es mi opinión, es la opinión de tu novio, bueno, tu novio creo que ya no es”, reaccionaba Carmen.

Tercera pregunta: “Javi, ¿en algún momento ha disfrutado, se ha dejado conocer, se ha abierto a algo más que estar todo el día pendiente de mí?”. Y ahí cambiaba la respuesta que, en esta ocasión, era afirmativa. “Se está integrando, está jugando, se lo está pasando bien”, aseguraba.

Cuentas pendientes con Laura

Carmen no solo tenía para Claudia. Reconoció que se había liado con Mario. “Compartir es vivir”, aseguraba Laura, “el guapo pa’ todas, el feo, uno para cada una”.

“Efectivamente, por cierto, un pibón de novio que tienes, bueno, tenías, creo”, volvía a dejar claro sobre la situación de otra de las parejas.

Antes de despedirse, Sandra le dio la oportunidad a Laura de hacerle una pregunta también al verse liado con su chico y quiso saber si en alguna ocasión había actuado así por ego, a lo que ella aseguró que no.

Laura dejó claro que no se la creía. “Creo que me está mintiendo, creo que sí ha actuado por ego y que hace muchos comentarios desde la inquina pura para hacerme daño”, aseguraba.

Y hasta ahí el momento de Carmen que parece que ha gustado bastante a la audiencia que no dudaba en aplaudirla en redes por haber callado bocas. Y es que las chicas no son las más populares en esta edición.

Veremos qué pasa en el encuentro de los chicos con los tentadores.