Alejandro Nieto desvela en qué se ha gastado el dinero del premio de ‘Supervivientes’

Alejandro Nieto fue el último ganador de Supervivientes de la edición de 2022 el pasado mes de julio. El andaluz consiguió imponerse a Nacho Palau, Ignacio de Borbón y Marte Pechate, llevándose los 200.000 euros del premio que cada año se pone en juego en el reality de Telecinco.

Cinco meses más tarde, el concursante ha desvelado a través de redes sociales lo que ha hecho con ese dinero cuando sus seguidores se lo han preguntado. Aunque no ha revelado la cantidad exacta, en el vídeo comenzaba explicando que "pagar mucho a Hacienda" ha sido uno de los principales gastos.

Al margen de esto, ha desvelado que solo ha utilizado una pequeña parte del premio: "He pagado la mitad del coche y la otra mitad la he financiado, y ahora con el dinero de Supervivientes me voy a comprar mi casa, si dios quiere".

Aunque de momento no lo haya empleado, ya tiene planeado que hará con él en un futuro: "Y, en un futuro no muy lejano, tener un negocio con mi amigo Juan Carlos. En eso voy a emplear mi dinero y es lo que tengo pensado. Como dije en Supervivientes, labrarme un futuro, tener mi casa y mi coche, y tener un poquito mas de dinero para poder hacer cualquier cosa", confiesa.

Además de hablar del dinero, también ha aclarado si hay alguna posibilidad de que vuelva a concursar en Supervivientes. Según ha dicho, es algo que prácticamente ha descartado porque ya ha demostrado "todo lo que tenía que demostrar".

"Quizá sí, pero creo que sería el mismo rol y queréis otra cosa o, incluso, si en otros momentos lo hago de otra manera y no os gusta. Quizá si hiciesen una edición con todos los ganadores o en otro país para que me paguen más...", ha bromeado dando por zanjado el tema.