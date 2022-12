Celine Dion congela el corazón del mundo desvelando su rara enfermedad neurológica en un vídeo durísimo

Ver a una de nuestras ídolas musicales sufrir y mostrarlo públicamente en un vídeo en Instagram ha sido uno de los momentos más duros del 2022. Celine Dion ha congelado el corazón del mundo desvelando su rara enfermedad neurológica, el síndrome de persona rígida, que la ha obligado a cancelar y retrasar sus shows.

"He estado lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo, y ha sido muy difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar de todo lo que he estado pasando. Me duele deciros que no voy a estar lista para reiniciar mi gira en Europa en febrero" empieza su publicación en su cuenta oficial de las redes sociales.

Concretamente su enfermedad afecta a ocho de sus espectáculos en verano de 2023 que han sido cancelados y a otros muchos de sus shows que estaban previstos para la primavera de 2023 y para 2024.

"Como saben, siempre he sido un libro abierto, y no estaba preparada para decir nada antes, pero ahora lo estoy. Llevo mucho tiempo lidiando con problemas de salud y ha sido muy difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar de todo lo que he estado pasando. Recientemente me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro llamado SPS, que afecta a una persona entre un millón aproximadamente. Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta enfermedad rara, ahora sabemos qué es la que ha estado causando los espasmos que he ido teniendo" explica Celine Dion a punto de romperse en lágrimas.

"Desafortunadamente, estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, a veces causando dificultades cuando camino y no permitiéndome usar mis cuerdas vocales para cantar como solía hacerlo. Me duele deciros hoy que esto significa que no estaré preparada para mi tour en Europa en febrero. Estoy en manos de los mejores doctores para tratarme y con el apoyo incondicional de mis hijos. (...) Todo lo que sé es cantar, es lo que he hecho toda mi vida y es lo que más me gusta hacer. Les echo de menos, echo de menos veros desde el escenario actuando para vosotros. Siempre doy el 100 por ciento cuando hago mis presentaciones, pero mi condición no me permite darles eso en este momento" confiesa en su vídeo.

"Para alcanzaros no tengo elección: tengo que concentrarme en mi salud. Voy a concentrarme en mi recuperación y eso es todo lo que voy a hacer. Quiero agradeceros todos vuestros mensajes de apoyo y ánimos en las redes sociales. Cuidaros mucho. Os quiero mucho. Espero realmente volver a veros muy pronto" concluye Celine Dion tras tres minutos durísimos de vídeo.

¿Qué enfermedad sufre Celine Dion?

Como la propia Celine Dion confirma en su vídeo es una enfermedad neurológica que afecta a una persona entre un millón y que provoca rigidez en las extremidades entre otros muchos síntomas. En el SPS los pacientes comienzan a experimentar contracciones musculares progresivas, donde poco a poco se les va endureciendo el cuerpo. En algunas personas puede llegar al punto de imposibilitarles hablar o caminar.

Según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de Estados Unidos, la enfermedad se caracteriza por hacer que las extremidades se pongan tensas y tengan más sensibilidad a estímulos como el ruido y el tacto, e incluso la angustia emocional, puede desencadenar estos espasmos musculares.

El mundo se vuelca con Celine Dion

Decenas de anónimos y rostros conocidos de la música, el entretenimiento y el cine le han mandado sus mensajes de apoyo y sus mejores deseos a Celine Dion tras desvelar su enfermedad. Pixie Lott escribió en su perfil: "We love you Celine❤️❤️❤️❤️❤️". Un mensaje muy similar al de Gwen Stefani: "we love u Celine gx".