Los motivos de salud que obligan a Celine Dion a cancelar, de nuevo, su gira

Celine Dion se ve obligada a cancelar parte de su gira, Courage Tour, por los problemas de salud persistentes que sufre. La intérprete de My Heart Will Go On, padece unos espasmos musculares graves que son duraderos e imposibilitan que realice con normalidad el alto ritmo de trabajo que tiene. “Esperaba que ya estuviera bien, pero supongo que tengo que ser más paciente y seguir el régimen que me han recetado los médicos”, confiesa la cantante.

La artista tenía una gira con 21 actuaciones, desde noviembre de 2021 hasta febrero de 2022. Sin embargo, las pospuso por estos problemas de salud días antes de comenzarla, poniendo estos conciertos entre marzo y abril de 2022. No obstante, los malestares persistieron y se ha visto obligada a cancelarlos definitivamente, sin saber cuándo podrá retomar estas actuaciones. “Cada show lleva mucho trabajo, con lo que la decisión de hoy afecta a los espectáculos de los próximos dos meses. Me encantará poder curarme, que todos podamos superar ya esta pandemia y volver a subirme pronto a los escenarios”, comunicó Celine Dion en sus redes sociales.

La cantante está de celebración por sus 30 años de carrera, que se han visto manchados por este incidente. A pesar de esto, el mundo del cine le ha querido rendir homenaje creando un biopic a través de la película Aline. Una adaptación libre que relata la vida de Celine Dion, quien no ha autorizado esta historia. En España, llegará a los cines el 13 de abril de 2022, aunque ya ha sido presentada en algunos festivales como el de Cannes en 2021. Miembros de la vida de la cantante han sido críticos con la obra, puesto que no ven con buenos ojos algunos momentos que se muestran sobre su vida privada. Por su parte, la artista no se ha pronunciado.

Mientras se espera al lanzamiento de Aline, Celine Dion formará parte de la manifestación virtual que se realizará el 8 de abril en las redes sociales bajo el título de Stand Up for Ukraine. No está claro qué es lo que van a hacer, pero de momento hay artistas confirmados de la talla de The Weeknd, Billie Eilish o Jonas Brothers, y algunos más legendarios como U2, Elton John, Radiohead o la propia Celine Dion.

No es novedoso que un artista se tome un descanso o se retire por salud. Recientemente, Phil Collins y todo su grupo, Genesis, se han despedido para siempre de los escenarios por los notables problemas que tiene el batería del grupo. En una de las últimas apariciones, se podía observar a Phill Collins con una imagen bastante frágil debido a sus problemas de espalda. Durante esta última etapa, el batería ha sido remplazado por su propio hijo, Nic Collins, para que tocara por él. La última gira que realizó el grupo antes de esta final, allá por 2007, provocaron que Phill Collins terminara con una vértebra dislocada y daños en las manos, impidiéndole realizar su trabajo con efectividad.