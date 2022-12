¿Quieres votar a España en Eurovisión Junior? Te contamos cómo y hasta qué hora puedes apoyar a Carlos Higes 

¡Ha llegado el momento! En solo unos días Carlos Higes se subirá al escenario del Festival de Eurovisión Junior 2022 que se celebra en Ereván (Armenia) este mismo domingo 11 de diciembre. El joven representará a España de la mano de la canción Señorita, un tema pop latino de lo más bailable y pegadizo.

Esta joven promesa de la música lo dará todo en el escenario del Palacio de Deportes y Conciertos Karen Demirchyan de Ereván con el objetivo de conseguir el trofeo de cristal y regresar a España como el ganador de Eurojunior. Para ello, Higes podrá contar con la ayuda de todos los españoles y europeos, ya que las votaciones en Eurovisión Junior para saber quién se alzará con el premio tienen cuentan los puntos del público (que constan de un 50%) y las valoraciones de los jurados nacionales (otro 50%).

La primera ronda arranca este viernes 9 de diciembre

Todos los telespectadores, residentes en España o en cualquier otro país participante, podrán contribuir con su voto en una primera ronda que arranca este mismo viernes 9 de diciembre a las 20:00 horas CET y que finalizará este próximo domingo 11 de diciembre a las 16:00 horas, justo antes de que comience el Festival de Eurovisión Junior 2022.

¿Lo mejor? Es que se puede votar de forma rápida y sin registros previos en la web oficial del Festival de Eurovisión Junior. Aunque, eso sí, para que el voto sea válido se necesitará apoyar a tres candidaturas distintas a la vez y en la que puedes incluir la de tu propio país.

Así que, ya no habrá excusas para no participar en el concurso. ¡Puedes emitir tu voto a favor de Carlos Higes! Eso sí, no te olvides que tanto en esta como en la siguiente ronda solo se puede votar una vez (por cada dispositivo).

Carlos Higes y su equipo de bailarines ensayando. / RTVE Comunicación

Votaciones en la segunda fase

La segunda ronda de votaciones se llevará a cabo de la misma forma y se abrirá cuando el último artista interprete su canción sobre el escenario de las afueras de Ereván. Entonces, durante 15 minutos aproximadamente, se podrá apoyar de nuevo a tres países, incluido el propio.

Si se vota a menos de tres países, el voto quedará anulado y no servirá para apoyar a ninguno de los candidatos. Así que, ¡hazlo con cuidado!

El resultado final revelará el ganador del certamen

Después de haber sumado todos los votos que cada artista ha recibido por parte del púbico, el jurado determinará con sus puntuaciones cuál será la candidatura que más les ha gustado y, por tanto, la que se alzará como la clara ganadora del Festivial de Eurovisión Junior 2022.