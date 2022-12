Eurovisión Junior 2022: horario y dónde ver, orden de actuaciones y todo lo que hay que saber del festival

Carlos Higes, el jovencísimo representante de España en el Festival de la Canción de Eurovisión Junior 2022 de solo 11 años ya lo tiene todo listo en Ereván, la capital de Armenia, para que cuando llegue el momento solo tenga que subirse al escenario y demostrarle al resto de Europa lo que en España ya sabemos: que su voz es inigualable y que está totalmente capacitado para llevarse a casa el micrófono de cristal.

Pero ¿qué canción, cuándo y dónde actuará Carlos? Y sobre todo ¿dónde podremos seguir su paso por Eurojunior los fans del festival que estemos en España? ¡Aquí te damos todos los detalles sobre el evento musical más esperado del mes de diciembre para que no te pierdas nada!

La canción de España en Eurovisión Junior 2022

Carlos Higes cantará en la 20ª edición de Eurovisión Junior la canción Señorita, un tema urbano con ritmos latinos, 100% bailable y una letra súper pegadiza que coloca a España como un país con posibilidades de convertirse en el vencedor del festival de Ereván, tal y como lo hizo María Isabel en el año 2004 con su Antes muerta que sencilla, y mejorar así la 15ª posición que consiguió Levi Díaz en 2021 de la mano de su canción Reír, un tema que logró sumar 77 puntos.

Carlos Higes - “Señorita” | Eurovision Junior 2022

Horario y dónde ver Eurovisión Junior 2022

El festival de Eurovisión Junior de 2022 podrá verse, como ya es tradición, a través de los canales oficiales de Televisión Española. Así, podrá seguirse tanto en televisión como online desde La 1 de RTVE, RTVE Play, el Canal Internacional y en RTVE.es.

La gala arrancará a las 16:00 horas (hora peninsular española) aunque la actuación de Carlos Higes y su equipo no actuarán hasta la segunda mitad de la gala, así que hasta que no sean alrededor de las 17:00 horas no podremos ver a España dándolo todo sobre las tablas del Karen Demirtchian Sport/Concert Complex de Ereván.

Además, en LOS40.com también encontrarás toda la información sobre la actuación de España, el resultado y los demás detalles interesantes que nos deje el paso de Carlos Higes y su equipo por la capital de Armenia.

Orden de las actuaciones en Eurovisión Junior 2022

Este 2022 Eurovisión Junior contará con 16 participantes, que irán actuando en representación de su país en el siguiente orden:

Países Bajos Polonia Kazajistán Malta Italia Francia Albania Georgia Irlanda Macedonia del Norte España Reino Unido Portugal Serbia Armenia Ucrania

Los presentadores de Eurovisión Junior 2022

Como ya viene siendo tradición, en España disfrutaremos del Festival de la Canción de Eurovisión Junior 2022 de la mano de una de las grandes voces de LOS40, Tony Aguilar, y de la periodista especializada en música Julia Varela, quienes narrarán en castellano todo lo que va sucediendo en la capital de Armenia.

Julia Varela y Tony Aguilar. / Pablo Cuadra/WireImage

Desde el escenario del Demirtchian Sport/Concert Complex de Ereván presentarán la gala la cantante y modelo armenia Iveta Mukuchyan (representante de su país en Eurovisión 2016), el actor y cómico Garik Papoyan (actor y cómico) y la joven artista Karina Ignatyan (representante de Armenia en Eurovisión Junior 2019).

Cómo votar en Eurovisión Junior 2022

Al contrario que en el Festival de Eurovisión, en Eurovisión Junior los habitante de cada uno de los países que participan en el certamen sí pueden votar por su candidato, por lo que en esta ocasión se vuelve más crucial que nunca el apoyo del público.

Todos los españoles o ciudadanos de cualquier punto del planeta que quieran apoyar a Carlos Higes y su Señorita pueden hacerlo de forma gratuita desde el 9 de noviembre en la web oficial del certamen, jesc.tv. Para votar solo se necesita ver completo un vídeo con todas las actuaciones de los participantes en el festival y después, hacer clic sobre la candidatura de España y Carlos Higes y, además, en otras dos. ¡Son tres votos y son gratis, así que no tienes excusa!