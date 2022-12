La polémica de Patricia Conde y ‘Masterchef Celebrity 9’ continúa: Anabel Alonso lanza un contundente mensaje 

La polémica en torno a Masterchef Celebrity 9 no cesa. Hace unos días conocíamos la experiencia de Patricia Conde dentro de los fogones de este programa de La 1, que para nada tenía que ver con lo que hemos visto programa tras programa. Algo a lo que la cadena también respondía tajantemente dejando claro que su versión distaba mucho de la de la presentadora. Ahora parece que el show continúa porque Anabel Alonso, que conoce muy de cerca el funcionamiento del programa, ha publicado un llamativo mensaje que bien podría catalogarse como un dardo envenenado hacia Patricia Conde.

En los últimos días hemos visto como varios ex participantes de Masterchef Celebrity han aplaudido las palabras de Patricia Conde. La presentadora también ha tenido sus propios detractores, ya que ha recibido fuertes críticas por otros compañeros de anteriores ediciones, como es el caso de Anabel Alonso, que a través de Twitter ha lanzado un mensaje de lo más elocuente. “Pues a mí me estresa mucho más deber más de un millón a Hacienda que cualquier programa de televisión, así os lo digo", ha escrito la actriz.

Pues a mí me estresa mucho más deber más de un millón a Hacienda que cualquier programa de televisión, así os lo digo. — Anabel Alonso Oficial 🇪🇸🇪🇸🇪🇦🇪🇦🇪🇸 (@AnabelAlonso_of) December 8, 2022

Este mensaje ha sido interpretado por muchos como un dardo hacia Patricia Conde haciendo alusión a los problemas que esta tiene con la Agencia Tributaria, ya que su nombre figuraba en la lista de morosos de nuestro país desde hace tiempo.

Las redes sociales no han parado de llenarse de mensajes desde que se desatará la polémica, que está lejos de acabar. No hay que olvidar que Shine Iberia mandó a la presentadora un burofax para que se retractase y pidiese disculpas por el llamativo mensaje que lanzó a través de su cuenta de Instagram. De no ser así, la compañía tomaría acciones legales.

El último mensaje de Patricia Conde

Hace tan solo unas horas, la tertuliana ha publicado un mensaje reflexivo que bien podría servir como respuesta a la polémica que la ha puesto en el disparadero en estas últimas semanas.

Mensaje reflexivo de Patricia Conde. / Instagram Patricia Conde

“Intentar someter a otros para que hagan lo que tú quieres evidencia el deseo imperioso de demostrar quién es el que de verdad manda. Ningún auténtico líder utiliza esta estrategia para movilizar a los demás a la hora de conseguir determinados resultados”, ha compartido Patricia en una storie de Instagram.

Un fuego que parece que no va a apagarse, al menos, por el momento. Tocará esperar para ver en qué queda esta situación que lleva varias semanas ocupando la actualidad informativa.